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21 Aralık 2016 21:48

FIBA Şampiyonlar Ligi

FIBA Şampiyonlar Ligi

21 Aralık 2016 21:48

FIBA Şampiyonlar Ligi’nin 10. haftasında Beşiktaş Sompo Japan sahasında AEK Athens’i 82-68 mağlup etti.

Salon: Akatlar Arena
Hakemler: Aleksandar Glisic xx, Nicolas Maestre xx, Zdravko Rutesic xx
Beşiktaş Sompo Japan: Muratcan Güler xx 4, Earl Clark xxx 13, Şafak Edge xx 1, Erkan Veyseloğlu xx, Vladimir Stimac xxx 16, Micheal Thompson xxx 17, Micheal Roll xx 6, Sertaç Şanlı xx 7, Dj Strawberry xx 11, Kenan Sipahi, Kyle Weems xx 2, İlkan Karaman xx
Başantrenör: Ufuk Sarıca
AEK Athens: Roko- Leni Ukic xx, Dusan Sakota xx 9, Milan Milosevic xx 11, Dimitris Charitapoulos xx, Michael Dixon xx 10, Larentzakis xx 2, Falker xx 3, Ivanovic xx 8, Mavroeidis xx 5, Skoulidas, Williams xx 3, Tsalmpouris x
Başantrenör: Zdovc Jure
1. Periyot: 28-11 (Beşiktaş Sompo Japan lehine)
Devre: 42-27 (Beşiktaş Sompo Japan lehine)
3. Periyot: 57-41 (Beşiktaş Sompo Japan lehine)



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