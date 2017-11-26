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26 Kasım 2017 12:39

FIBA’dan Dünya Kupası’na özel uygulama

Basketbol Milli Takımımızın da aralarında yer aldığı dünyanın seksen ülkesi, ilk 32’ye girerek 2019 FIBA Basketbol Dünya Kupası’na katılma hakkı elde etmek için karşı karşıya geliyor.

FIBA’dan Dünya Kupası’na özel uygulama

26 Kasım 2017 12:39

FIBA Dünya Kupası elemelerinin başladığı bu günlerde FIBA, ücretsiz 2019 Basketbol Dünya Kupası mobil uygulamasını basketbol severlerin hizmetine sundu. Çin’de düzenlenecek Dünya Kupası’na giden yolda oynanan maçlarla ilgili haber, video ve canlı skor takip edilebiliyor.


Kullanıcıya Özel Uygulama


Geliştirilen mobil uygulama ile kullanıcılar seçtikleri karşılaşmayı canlı izlerken, ayrıca istatistikler ve maç ile ilgili bilgilere de ikinci bir ekrandan ulaşabilecekler. Kişiye göre özelleştirilen uygulama FIBA’nın Global partneri Tissot sponsorluğunda kullanıma sunulurken, Infront’a bağlı OMNIGON firması tarafından geliştirildi.


2019 FIBA Basketbol Dünya Kupası uygulaması Itunes ve Google Play’den indirilebiliyor.


ITUNES: https://itunes.apple.com/app/fiba/id1309578910


GOOGLE PLAY: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fiba.worldcup




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