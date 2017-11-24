“Fibromiyalji tedavisinde TMS”

Dr. Cengiz Bahadır, “Son yıllarda Fibromiyalji’de yeni bir tedavi alternatifi ortaya çıkmıştır. Transkranial manyetik stimulasyon (TMS) tedavisi beynin belli bölümlerinin dışarıdan manyetik akım ile uyarılması esasına dayanır. TMS tedavisi başa yaklaştırılan manyetik bir koil aracılığı ile gerçekleştirilir” dedi.

Dr. Cengiz Bahadır, Fibromiyalji sendromunu kronik bir yaygın ağrı sendromu olarak niteledi. Bahadır, beynin belli bölümlerinin dışarıdan manyetik akım ile uyarılması esasına dayanan Transkranial Manyetik Stimulasyon (TMS) tedavisinin bu sendromda kullanılabildiğini belirtti.

Bahadır, “Fibromiyalji sendromu kronik bir yaygın ağrı sendromudur. USA verilerinde göre 4-10 milyon arasında insanin fibromiyalji hastası olduğu düşünülmektedir. Bu rahatsızlık da semptomlar vücudun belli bölgelerinde hassasiyet, dinlendirmeyen uyku, aşırı yorgunluk, duygu durumu bozuklukları (depresyon, anksiyete), yaşam kalitesinde azalma, sabah tutukluğu, sosyal ve mesleki üretkenliğin azalması olarak özetlenebilir. Fibromiyaljde kişinin beyninin ağrı algılamasındaki bozulma sorumlu tutulmaktadır. Bir şekilde bu hastaların beyni vücutlarından gelen ağrı sinyallerini normalden çok daha şiddetli olarak algılamaktadır. Normal insanı rahatsız etmeyen basit bir ağrı bu kişilerde çok can sıkıcı bir ağrı olarak algılanmaktadır. Yani bu kişilerde bir nevi ağrı eşiğinin düştüğü söylenebilir” dedi.

Fibromiyalji hastalarının genellikle tanı konana kadar bir çok doktora başvurmuş ve sonuçları normal olan bir sürü tektik yaptırdığını söyleyen Bahadır, “Fibromiyalji tanısı koymak zor değildir ama tedavi etmesi oldukça zor olabilir.. İlaç tedavileri genelde ilk seçilecek tedavidir. Bununla beraber fizik tedavi, egzersiz, alternatif tıp yöntemleri, kullanılmaktadır. Ama bilinen tüm geleneksel tedavi yöntemlerine rağmen ağrıları azalmayan çok fazla sayıda fibromiyalji hastası vardır. Bu vakalar denedikleri tedavilere rağmen geçmeyen şikayetleri nedeni ile depresyona girebilmektedir. Son yıllarda bu vakalarda yeni bir tedavi alternatifi ortaya çıkmıştır. Transkranial manyetik stimulasyon (TMS) tedavisi beynin belli bölümlerinin dışarıdan manyetik akım ile uyarılması esasına dayanır. TMS tedavisi başa yaklaştırılan manyetik bir koil aracılığı ile gerçekleştirilir. TMS ile hastanın beyin dış tabakasında bulunan nöronlar acısız ve hastayı rahatsız etmeyecek şekilde uyarılabilmektedir. TMS bu özellikleri nedeniyle depresyon tedavisinde artık onaylanmış bir tedavi yöntemidir. Son yıllarda yapılan araştırmalar TMS tedavisinin beynin ağrı algılamasını düzelterek fibromiyalji hastalarının ağrısında etkili bir tedavi yöntemi olduğunu göstermiştir” diye konuştu.

TMS tedavisinde beynin ağrı ile ilgili bölümlerine belli frekansla ardışık manyetik alan uygulandığını belirten Bahadır, “Uygulama 15-20 dakika kadar sürer. Değişik tedavi protokolleri geliştirilmiştir. Genelde 10-20 gün uygulama yapılamakla beraber araların giderek açıldığı günlük olarak başlayıp aralıklar açılarak ayda bir uygulamaya kadar giden tedavi protokolleri de geliştirilmiştir. TMS tedavisi ile tedavi edilen hastaların çoğunda ağrıların büyük oranda azaldığı gösterilmiştir. TMS ağrının yanında bu hastalarda görülen depresif semtomlarda, uyku bozukluklarında da etkili olmaktadır. Bu tedavi özellikle ilaçlara ve diğer tedavilere rağmen şikayetleri geçmeyen hasta grubunda son derece etkilidir. TMS tedavisin yan etkileri son derece az olup genelde önemsizdir. Hastaların tedavi sırasında belirgin bir rahatsızlık duymamaları da hasta devamlılığı açısından son derece önemlidir. TMS tedavisi son yıllarda fizyopatlojisi daha iyi anlaşılan ve artık bir santral sinir sistemi hastalığı olduğu kabul edilen fibromiyalji vakalarında yeni ve etkin bir tedavi alternatifi olmuştur. Özellikle de geleneksel tedavilere (ilaç, fizik tedavi vs) dirençli olan fibromiyalji hastalarında yeni bir tedavi kapısı aralamıştır” şeklinde konuştu.