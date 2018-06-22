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22 Haziran 2018 17:05

FIFA Dünya Kupası: Brezilya: 2 - Kosta Rika: 0

FIFA Dünya Kupası E Grubu ikinci maçında Brezilya, Kosta Rika’yı 2-0 mağlup etti.

FIFA Dünya Kupası: Brezilya: 2 - Kosta Rika: 0

22 Haziran 2018 17:05

Bu sonuçla Brezilya puanını 4’e çıkarırken, Kosta Rika ise turnuvadan elendi.


Rusya’da düzenlenen Dünya Kupası’nda heyecan E Grubu’ndaki Brezilya - Kosta Rika mücadelesi ile devam etti. Saint-Petersburg Stadyumu’nda oynanan maçın ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi. İkinci yarıda Brezilya, hücumda ağırlığını ortaya koydu ve sayısız gol pozisyonuna girdi. 78. dakikada Hollandalı hakem Björn Kuipers, Neymar’ın ceza sahası içinde düşürülmesi üzerine penaltı kararı verdi. Daha sonra VAR’dan yardım alan Björn Kuipers, penaltı kararını iptal etti.


Brezilya beklediği golü ise uzatma dakikalarında buldu. 90+1. dakikada sahneye çıkan Philippe Coutinho takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti. Maç skorunu ise 90+7. dakikada Neymar tayin etti ve mücadele 2-0 sona erdi. Coutinho attığı golle turnuvadaki ikinci golünü kaydetti. Bu maçla birlikte Brezilya puanını 4’e çıkarırken, Kosta Rika ise ikinci maç sonunda puan elde edemedi ve turnuvadan elendi.


Müsabakanın son düdüğünün çalmasının ardından Brezilya’nın yıldızı Neymar saha içinde sevinç gözyaşlarına boğuldu.




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