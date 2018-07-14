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14 Temmuz 2018 13:48

FIFA Dünya Kupası’nda final heyecanı

2018 FIFA Dünya Kupası finalinde Hırvatistan ile Fransa yarın TSİ 18.

FIFA Dünya Kupası’nda final heyecanı

14 Temmuz 2018 13:48

00’de karşı karşıya gelecek. Turnuvada Fransa 3. kez finalde mücadele edecekken, Hırvatların ise ilk final heyecanı olacak.


Rusya’da düzenlenen FIFA Dünya Kupası’nda 1 aylık maraton sonunda kupa sahibini bulacak. Fransa ile Hırvatistan, yarın TSİ 18.00’de başkent Moskova’daki Luzhniki Stadı’nda kupayı müzesine götürmek için mücadele edecek. Müsabakayı Arjantin Futbol Federasyonu’ndan Nestor Pitana yönetecek. Pitana’nın yardımcılıklarını Hernan Maidana ve Juan Belatti yapacak.



Fransa’nın üçüncü finali


Danimarka, Peru ve Avusturalya’nın yer aldığı C Grubu’nu lider tamamlayan Fransa, son 16 turunda Arjantin ile karşılaştı. Güney Amerika ekibini 4-3 ile geçen Fransızlar, çeyrek finalde de bir başka Güney Ameirka temsilcisi Uruguay’ı 2-0 mağlup etti. Yarı finalde ise Belçika’yı tek gol ile eleyen Fransa, Dünya Kupası’nda 3. kez final heyecanı yaşayacak. Fransızlar, 1998’de ev sahipliği yaptığı turnuvada kupayı müzesine götürmüştü. Fransa, 2006 yılında ise İtalyanlara kaybetmişti.



Hırvatistan’ın ilk final heyecanı


D Grubu’nda Arjantin, Nijerya ve İzlanda ile mücadele eden Hırvatistan, son 16 turuna lider yükseldi. Hırvatlar son 16’da Danimarka’yı, çeyrek finalde de ev sahibi Rusya’yı penaltılarla geçti. Yarı finalde İngiltere ile mücadele eden Balkan ekibi, geriye düştüğü maçta uzatma periyodunda kaydettiği golle tarihinde ilk kez Dünya Kupası’nda finale çıktı.




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