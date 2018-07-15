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15 Temmuz 2018 19:54

FIFA Dünya Kupası’nın sahibi Fransa oldu

2018 FIFA Dünya Kupası’nı finalde Hırvatistan’ı 4-2’lik skorla mağlup eden Fransa kazandı.

FIFA Dünya Kupası’nın sahibi Fransa oldu

15 Temmuz 2018 19:54


Rusya’da düzenlenen FIFA Dünya Kupası’nda 1 aylık maraton sona erdi. Fransa ile Hırvatistan Moskova’daki Luzhniki Stadı’nda kupayı müzesine götürmek için mücadele etti. Karşılaşmanın 18. dakikasında Antoine Griezmann’ın kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Mario Mandzukic’in ters kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti ve Fransa 1-0 öne geçti. 28. dakikada ise Hırvatistan skoru eşitledi. Vida’nın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Ivan Perisic’in düzgün vuruşunda top ağlarla buluştu. İlk yarı skorunu ise Griezmann belirledi. Hakem Nestor Pitana’nın VAR ile verdiği penaltı vuruşu sonunda Griezmann topu ağlara gönderdi ve Fransa ilk yarıyı 2-1 önde tamamladı.


İkinci yarıya hücumda hızlı başlayan Fransızlar, 59. dakikada Paul Pogba ve 65. dakikada da Kylian Mbappe ile gol bularak skoru 4-1’e çıkardı. Mandzukic, 69. dakikada fırsatçılığı gösteren bir gole imza attı ve skoru 4-2’ye getirdi. Mücadelenin kalan bölümünde başka gol olmayınca Fransa, 2018 FIFA Dünya Kupası’nın sahibi oldu.


Beşiktaş’ın Hırvat savunmacısı Domagoj Vida, ilk 11 başladığı maçta 90 dakika forma giydi ve 1 de asist yaptı.




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