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23 Haziran 2017 14:23

FIFA Teknik Direktörler Semineri sona erdi

Türkiye Futbol Federasyonu’nun ev sahipliğinde İstanbul’da düzenlenen FIFA Teknik Direktörler Semineri tamamlandı.

FIFA Teknik Direktörler Semineri sona erdi

23 Haziran 2017 14:23


TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde 19 Haziran’da başlayan seminerin son gününde sertifika seremonisi yapıldı.


FIFA Teknik Gelişim Müdürü Jean-Marie Conz, kapanış konuşmasında başarılı bir çalışma gerçekleştirdiklerini belirterek, Türkiye Futbol Federasyonu’na eşsiz ev sahipliği için teşekkür etti. Conz, "Hem teknik hem de organizasyon anlamında yaptığımız en iyi seminerlerden biri oldu. Katılan herkese çok teşekkür ediyorum. Ayrı bir teşekkürü de Türkiye Futbol Federasyonu’na ev sahipliği için etmek istiyorum" dedi.


Seminere eğitimci olarak FIFA’dan Jean-Marie Conz, Jurg Nepfer, Steven Martens, Francesco Bruscoli, Hans Rudolf Hasler ile UEFA’dan Frank Ludolph katıldı. FIFA’dan ayrıca Üye Federasyonlar Avrupa Direktörü Bjorn Vassalo da seminer sırasında ülkemizde bulundu.


Seminere katılan teknik direktörler ise şöyle:



Munir Taloviç (Bosna Hersek )


Pavel Guerguiev Panov (Bulgaristan)


Vatroslav Mihaçiç (Hırvatistan)


Peatur Smith Clementsen (Faroe Adaları)


Zaza Zamtaradze (Gürcistan)


Desmond Curry (Cebelitarık)


Bernd Storck (Macaristan)


Michael Nees (Kosova)


Robert Michael Gatt (Malta)


Ghenadie Scurtul (Moldova)


Mihai Stoichita (Romanya)


Nur Mustafa Gülen (Türkiye)


Yücel Uyar (Türkiye)


Mehmet Ekşi (Türkiye)




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