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08 Temmuz 2018 15:12

FIFA, Vida’ya soruşturma başlattı

Hırvatistan’ın Dünya Kupası Çeyrek Finali’nde Rusya’yı elediği maç sonrası Beşiktaş’ın Hırvat futbolcusu Domagoj Vida’nın ‘Yaşasın Ukrayna’ açıklaması FIFA’yı harekete geçirdi.

FIFA, Vida’ya soruşturma başlattı

08 Temmuz 2018 15:12


FIFA Dünya Kupası Çeyrek Finali’nde Hırvatistan, ev sahibi Rusya’yı penaltılar sonrasında geçerek yarı finale yükseldi. Hırvat Milli Takımı’nda oynayan Beşiktaşlı defans oyuncusu Domagoj Vida, maçın 100. dakikada ülkesini 2-1 öne geçiren golü kaydetmiş, penaltı atışlarında da fileleri havalandırmıştı.


Başarılı futbolcu gösterdiği performansla göz doldururken, karşılaşmanın ardından yaptığı bazı hareketler sonrasında FIFA’lık oldu. 29 yaşındaki futbolcu, soyunma odasında çekilen videoda ‘Yaşasın Ukrayna’ diye yaptığı açıklama sonrasında FIFA, politik slogan atıldığı gerekçesiyle soruşturma başlattı.


Vida’nın bu açıklamasının görüntüsü sosyal medyada da yer aldı.




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