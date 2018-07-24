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24 Temmuz 2018 16:11

FIFA yılın teknik direktörü adaylarını açıkladı

FIFA, yılın teknik direktörü adaylarını açıkladı.

FIFA yılın teknik direktörü adaylarını açıkladı

24 Temmuz 2018 16:11

Listede son Dünya Kupası şampiyonu Fransa’nın teknik direktörü Didier Deschamps da yer aldı.


Uluslar Arası Futbol Federasyonu (FIFA), yılın teknik direktör adaylarını açıkladı. Aday listede pek çok ünlü çalıştırıcı yer aldı. Fransa’yla birlikte 2018 Dünya Kupası şampiyonu olan Didier Deschamps’ın yanı sıra Real Madrid ile Şampiyonlar Ligi’ni kazanan Zinedine Zidane da yılın teknik direktörleri listesinde kendine yer buldu. Bu isimlerin yanında Dünya Kupası’nda gösterdiği performansla final oynama başarısı gösteren Hırvatistan Teknik Direktörü Zlatko Dalic ve Atletico Madrid ile geçtiğimiz sezon UEFA Avrupa Ligi kupasını kazanan Diego Simeone de FIFA tarafından yılın teknik direktörü adayları listesine girmeyi başardı.



FIFA tarafından yılın teknik direktörü adayları şu şekilde:


Massimiliano Allegri (Juventus)


Stanislav Cherchesov (Rusya)


Zlatko Dalic (Hırvatistan)


Didier Deschamps (Fransa)


Pep Guardiola (Manchester City)


Jurgen Klopp (Liverpool)


Roberto Martinez (Belçika)


Diego Simeone (Atletico Madrid)


Gareth Southgate (İngiltere)


Ernesto Valverde (Barcelona)


Zinedine Zidane (Real Madrid)




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