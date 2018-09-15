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Fikret Orman: “Başka madde olmaması için önerge verdik”

Beşiktaş’ta gerçekleşen Olağanüstü Tüzük Tadil Genel Kurulu’nda Başkan Fikret Orman açılış konuşmasını yaptı.

Beşiktaş'ta gerçekleşen Olağanüstü Tüzük Tadil Genel Kurulu'nda Başkan Fikret Orman açılış konuşmasını yaptı. Orman, yalnızca 4 maddenin değişeceğini, başka değişiklik olmaması için önerge verdiklerini söyledi.


Beşiktaş'ta başlayan Olağanüstü Tüzük Tadil Genel Kurulu öncesinde Başkan Fikret Orman konuştu. Öncelikle olağanüstü tüzük tadil kongresi kararının alınma süreciyle ilgili konuşan Orman, “Divan Kurulu Toplantıları'na 3 kez gelmeyenin üyelikten düşmesi vardı tüzükte. Bununla ilgili tüzük tadili yapmamız gerektiğini söylemiştim. Sonradan kapsamlı bir tüzük tadil olması gerektiğine karar kıldık. Benden sonra göreve gelecekleri rahatlatacak olan bir tüzük tadili yapma niyetinde olduğumu belirtmiştim. Divan Kurulu'nda raporlamanın geç gelmesi de söz konusu oluyor. Bir şeyler saklanıyormuş gibi bir izlenim oluyor. Son olarak da yönetim kurulu sayısının aşağıya inmesi var. Camia içinde bu durumlar çok konuşulmaya başlandı. “Başkan maaş alacak, bunun için tüzük tadil istiyor, kulübü satacaklar” gibi konuşmalar oluyor. Şirket kurulması genel kurul yetkisiyle oluyor. Genel kurul yılda 1 kez toplanıyor. Acil hamle yapmamız gerektiğinde şirket kuramıyoruz. Ama bunu, “Şirket kurulacak ve Beşiktaş'ı Katarlılar'a satacaklar” demeye başladılar. Bunlar saçma sapan dedikodular. Bizleri de rahatsız etti. 4 maddenin değişmesi için toplandık. Arada madde sokacaklar diyenler de var. Biz de bunun için 4 madde dışında başka değişiklik olmaması için önerge veriyoruz” açıklamasını yaptı.

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