Fikret Orman: “Ben kulübü Çağlayan Adliyesi'nde 450 dosyayla teslim aldım”

Sermaye Piyasası Kurulu'nun konferansına konuşmacı olarak katılan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, mevcut durumda mart ayından sonrasını göremediklerini söylerken, Türkiye'de zihniyetin değişmesi gerektiğini ifade etti. Maç kazanamayınca ‘Paralar nerede' diye bağırıldığını ifade eden Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ise, “Ben bu kulübü Dolmabahçe'de saraydan almadım, Çağlayan Adliyesi'nde 450 dosyayla teslim aldım” dedi.

Ekolig forumunda Süper Lig'in gelirlerinin 2.3 milyar TL'den 3.2 milyar TL'ye yükselmesi konusuyla başlayan konferansta ilk konuşan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç oldu. Yabancı para biriminden artış olmadığını söyleyen Koç, “Harcamalarımızın yüzde 80'i yabancı para cinsinden. Fenerbahçe'nin kendi ürettiği ekonomiyle kalıcı başarı yakalaması mümkün. Ancak bugün geldiğimiz noktada borç sarmalına girilmiş bir durum var. Şu anda yapılara ve taşıdığımız borca baktığımız zaman mümkün değil. Biz şu anda finans kuruluşlarına olan borçları konuşuyoruz. 4 büyük kulübün 3.1 milyar TL finansal borcu var. Bu borç olmasa, Fenerbahçe kendi ürettiği ekonomiyle kendi kendini çevirecek bir kulüp. Şimdi zarar ediyoruz, şampiyon olmak isteyip yatırım yapıyoruz, zararlar artıyor ve bunu borçla finanse ediyoruz” diye konuştu.

“Baştan aşağı yapı değişmeli”

Türkiye'de kulüplerin nefes alabilmesi için yapının değişmesi gerektiğini söyleyen Ali Koç, “Federasyondan yöneticilere, antrenörlerden spor medyasına kadar yapının baştan aşağıya değişmesi gerekiyor. Devletin içinde olduğu bir yapılanma gerekiyor. Şu anda biz mart ayından sonrasını göremiyoruz. Elimizdeki mevcut çözümlere baktığımız zaman bu durumun içinden çıkabilmemiz mümkün değil. Gerekirse 5 sene Avrupa'ya bile gitmemeyi göze almamız lazım. Bu noktaya sorumsuzca yönetimlerden kaynaklı geldik. Buradan çıkmamız için devletin radikal kararlar alması gerekiyor. Avrupa'ya gitmemek belki çözüm değil, ben en radikal olanını söylüyorum. Şu anda biz iki başkan olarak yönetimi elimize yüzümüze bulaştırıp gitsek hiçbir sorumluluğumuz yok. Bu sorumluluk getirilmeli” diye konuştu.

“Önümüzdeki seçimlerde kesin tavır içindeyiz”

La Liga'da üst üste 2 sene bir kulübün zarar edemeyeceğini söyleyen Ali Koç, “Çünkü La Liga, ülke markasına hizmet ediyor ve katkı sağlıyor. Şu anda ürün geliştiren ve ağır yükümlülüğü olan bir Kulüpler Birliği var. Avrupa'da kulüpler birliğine gittiğiniz zaman, malın sahibi federasyon. Burada federasyon malı iyi yönetemiyor. Bunu bugüne kadar gelen tüm federasyonlar için söylüyorum. İlk olarak ürünün sahibi, Kulüpler Birliği olmalı. Federasyonun içi de kalifiye insanlarla donatılmalı. Federasyonunu bugünkü şekli, Türk futbolunu hiçbir yere getirmez. Önümüzdeki yıl seçimler var ve Fenerbahçe olarak net bir duruş sergileyeceğiz. Türkiye'de 80 milyon insan var ama 3 milyon Türk'ün yaşadığı Almanya'daki kadar Türk futbolcu çıkaramadık. Tekerleği yeniden icat etmeye gerek yok” açıklamasını yaptı. Derbi maçla ilgili de konuşan Koç, “Derbi maçtan bu yana federasyondan bir kişiyi aramadık. Hatası olan çok konuşur, çok konuşan da çok hata yapar. Biz hatalı olan futbolcumuzu söyledik. Savunmamızı yaptıktan sonra da kulüp olarak kendi içimizde, tokat atan futbolcumuza ayrı bir para cezası vereceğiz” sözlerini sarf etti.

Fikret Orman: “Biz gönül işi yapıyoruz”

Kulüp başkanları olarak yaptıkları işin rasyonel bir iş olmadığını söyleyen Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, ”İş adamı olarak finansman yönetimi gözüyle bakarsak, alacağınız ve çok rahat yapabileceğiniz tedbirler var. Ancak Ali Başkan da, ben de amatör insanlarız. Buraya sevdiğimiz ve gönül verdiğimiz kulüplere hizmet için geldik. Maddi ve manevi mücadele ediyoruz. Bu şirketler bizim olsa bir şeyler yapabiliriz ama kulüplerde taraftar beklentileri de var. Skorsal başarı söz konusu. Kulüp yönetmenin çok farklı dinamikleri var. Türk futbolu küçülerek bu borç yükünü, rekabeti o bütçeler içinde yaparak aşabilir durumda. bu durumda devam ettikçe sürdürülmesi imkansız hale geldi. Sadece kulüpler yasası değil. Kulüpler hep beraber küçülmediği takdirde kötü örnek oluyor. Beşiktaş açısından söylüyorum, genç oyuncuyu alabilmek için para lazım. Bu nedenle yaşı daha geç olan oyuncuya yöneliyoruz. Şartlar sizi ona doğru itiyor. Bunun sürdürülebilirliği yok. Şimdi ekonomik olarak geldiğimizden daha iyi durumdayız ama şimdi taraftarımız memnun değil” diye konuştu.

“Avrupa'daki kulüplerin sahipleri var”

Başarı için bütçe artırımına gidildiğini de sözlerine ekleyen Orman, “Beşiktaş 2 kez şampiyon oldu ve 3 kez üst üste şampiyon olmak için yatırım yapıyorsunuz ve kulübün bütçesini artırıyorsunuz. Ama sene sonunun garantisi yok. Tabi kontratlar devam ediyor, giderler artıp geliriniz azalmış oluyor. Avrupa'daki kulüplerin sahipleri var. Bizde durum öyle değil. Bunlar halka mal olmuş kurumlar. Yalnızca Başakşehir'in sahibi var. Bizim kültürümüzde olma şansı da yok. Halka açılmak kısa vadeli bir şey değil. La Liga 86 ülkede yayınlanıyor ve yayın hakkı satılmış şekilde. Ben, Beşiktaş-Malmö maçını, Hannover'de izleyecek bir kahvehane bile bulamadım. La Liga'nın kulüpler birliğinde 486 kişi çalışıyor, bizim Kulüpler Birliği'nde 2 kişi vardı, daha yeni 3 oldu. Tedavi olabilmek için hastalığı kabul etmek gerekiyor. Bunu kabul ettik, teşhis de yapıldı ve sorunun nereden geldiği çözülmeli. Artık tedavinin başlaması lazım. Bunun için de sezon sonunu bile beklemeyip devre arasında harekete geçebiliriz. İngiltere'de 3 tane Türk oyuncu var. İlkay, Mesut ve Cenk. Türkiye'den sporcu yetiştiremiyoruz” ifadelerini kullandı.

“Beşiktaş'ı Çağlayan Adliyesi'nden aldım”

Göreve geldiğinde Beşiktaş'ın 330 milyon Dolar borcunun olduğunu ve bütçesinin de 78 milyon Dolar olduğunu söyleyen Fikret Orman, “Zaten bütçenin 30 milyon Dolar'ı faize gidiyor. Ben bu kulübü Dolmabahçe Sarayı'ndan almadım, Çağlayan Adliyesi'nde 450'den fazla dosyayla aldım. Ama sonuçlar kötü olduğu zaman ‘Paralar nerede' deniliyor. Maç kazanmayınca olay farklı boyuta gidiyor. Bu işin düzelmesi için 2 ayak var. Devlet ve bankalar ayağı. Borç yapılandırması yapınca sadece 6 ay nefes alabiliyorsunuz. Bizim yapmak istediğimiz daha farklı bir noktaya gidebilmek. Zihniyeti değiştirmek gerekiyor. Ümraniye'nin yanına 3 tane altyapı sahası yapabilmek için 2 senede 15 kez Ankara'ya gittim ama hala bunu yapamadık. Genk 50 bin kişilik bir kasaba ama İngiltere'ye sattığı oyunculara baksanız inanamazsınız. Altyapıya yatırım yapmak istiyoruz ama kimsenin ilgilendiği yok ki. Bugün Pepe'nin yerine Fatih'i oynatsanız, ‘Niye Fatih oynuyor, Pepe oynamıyor' demeye başlıyorlar. Türkiye dinamik bir ülke ve tüm paydaşlarıyla gerekeni başarabilir. Tüm paydaşların hızlı şekilde bir programa başlaması gerekiyor” ifadelerini kullandı. Konuşmaların ardından Sermaye Piyasası Kurulu tarafından Fikret Orman ve Ali Koç'a plaket verildi. Plaketlerin verildiği sırada Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sermaye artırımı konusunda Fenerbahçe'ye yardımcı olan SPK yönetimine teşekkür etti.