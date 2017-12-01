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01 Aralık 2017 11:07

Fikret Orman: “Beşiktaş, Türk futbolunun lokomotifi haline gelmiştir”

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, siyah-beyazlı kulübün markalaşma adına dünyada hızla yayıldığını ifade ederek, “Beşiktaş, Türk futbolunun lokomotifi haline gelmiştir” dedi.

Fikret Orman: “Beşiktaş, Türk futbolunun lokomotifi haline gelmiştir”

01 Aralık 2017 11:07


Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, kulüp dergisine açıklamalarda bulundu. UEFA Şampiyonlar Ligi’nde bir maç kala gruptan çıkmayı garantileyen siyah-beyazlı futbolcuların başarısının artarak devam edeceğini vurgulayan Orman, “UEFA Şampiyonlar Ligi’nde oynadığı futbolla tüm sporseverlerin takdirini kazanan Beşiktaşımız, yaşattığı ilklerle tüm Türkiye’nin göğsünü kabarttı. Porto ile 1-1 berabere kalarak bitime bir maç kala ikinci tura çıkmayı garantileyen futbol takımımız, Devler Ligi’nde hem tarihinde ilk kez gruptan çıktı hem de grubundan lider çıkan ilk Türk ekibi olarak önemli bir başarıya imza attı. Teknik direktörümüz Şenol Güneş’i ve teknik ekibimizi kutluyor, futbolcularımı tek tek alınlarından öpüyorum. Her biri Beşiktaş’a gönülden bağlı olan futbolcularımız, siz büyük taraftarlarımızın desteğiyle eminim daha nice zaferlere imza atarak, yüzümüzü güldürmeye devam edecektir” şeklinde konuştu.



”Hedeflerimiz için kenetlenmeye devam edeceğiz”


Orman, başarı olarak planladıkları yerde halen olamadıklarını belirterek, şu ifadelere yer verdi:


”Zor bir geçmişten bugünün aydınlık Beşiktaş’ına kavuştuk. Ama hala hayal ettiğimiz yere ulaşmış değiliz. Her başarı, bir sonraki başarının hedefini beraberinde getirir. Yine önümüzde zor bir süreç var ama beraberinde daha da aydınlık yarınlara ulaşacağımıza şüphe duymuyorum. Gecemizi gündüzümüze katmaya ve hep birlikte ortak hedeflerimiz için kenetlenmeye devam edeceğiz. Beşiktaşımız, bugüne kadar oynadığı gibi devam ettiği sürece UEFA Şampiyonlar Ligi’nde her takımı zorlayacak, her engeli birer birer geçecektir.”



”Beşiktaş, Türk futbolunun lokomotifi haline gelmiştir”


Siyah-beyazlı kulübün dünyada hızla markalaştığını ifade eden Orman, “Dünya takımı olma yolunda hızla ilerliyoruz. Dünyanın birçok ülkesinde, şehrinde taraftarlarımız var. Türkiye’nin yükselen değeri olan Beşiktaş, Avrupa kupalarında son dönemde ortaya koyduğu performansla Türk futbolunun lokomotifi haline gelmiştir. Devler Ligi’nde son on altıya adını yazdıran ekibimiz, aynı zamanda son beş yılda ülke puanına en çok katkı yapan takım olma özelliğini taşıyor. Amacımız futbolu güzelleştirirken, Türk futbolunun marka değerini de hep birlikte yükseltmektir” açıklamasını yaptı.



“Avrupa’da kupa bizim müzemize gelecek”


Süper Lig’de üst üste üçüncü kez şampiyon olacaklarına inandığını söyleyen Orman, "Biz Beşiktaş Ailesi olarak, her zaman, her kulvarda, aynı hırs ve inançla mücadelemizi yapacağız. İnanıyorum ki; Beşiktaş ligde üçüncü kez üst üste şampiyon olacak ve yakın gelecekte Avrupa’da da inşallah kupa bizim müzemize gelecek" diye konuştu.




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