Fikret Orman: “Evet mutsuzuz ama sonuçlardan dolayı mutsuzuz”

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Teknik Direktör Şenol Güneş'le birlikte basın toplantısı düzenledi. Birlik beraberlik mesajlarının verildiği toplantıda konuşan Orman, “Evet hocamız da mutsuz, biz de mutsuzuz ama bunun sebebi sonuçlardır” dedi. Şenol Güneş de Beşiktaş'ta mutlu olduğunu ifade etti.

Şenol Güneş'in sözleşmesinin TL üzerinden yapılması teklifini kabul etmemesi üzerine çıkan haberlerin ardından Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Güneş'le ortak basın toplantısı düzenledi. Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleşen basın toplantısında soruları yanıtlayan ikili, birlik ve beraberlik mesajları verdi. Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Serdal Adalı, Ahmet Ürkmezgil, Hakan Özköse ve Candaş Tolga Işık da basın toplantısında yer aldı.

Basın toplantısında ilk söze giren Başkan Fikret Orman, “Hocayla burada yan yana gelince ilk imzasını attığımız an aklıma geldi, bu da ikincisi oldu” dedi. Çıkan haberler üzerine konuşarak sözlerini sürdüren Orman, “Günlerdir medyada bir sürü haberler geziniyor. Epey bir zamandır Şenol Abi'yle benim aramda soğukluklar, ayrılma sürecine geldiğimiz gibi birçok konu konuşuldu. Bunu basın toplantılarında hocamız cevapladı, ben de cevapladım. Ama bir türlü ortadan kalmıyor. Dün hocamızı ziyaret ettim. Orada da konuştuğumuz sırada, 'İkimiz yan yanayken kimin ne soracağı varsa bize sorsun' dedik. Sorularını açık şekilde sorun, biz de cevap verelim. 'Aramız bozuk, başkan ve yönetim hocayı istemiyor, hoca mutsuz, hoca Milli Takım'a gitmek istiyor, hoca paragöz, hoca TL sözleşme istemiyor' gibi konuşmalar var. Bunları kapalı kapılar ardından değil, burada konuşalım istedim” ifadelerini kullandı.

“Şenol Hoca'yı 3 kez göreve getirmek istedik”

Şenol Güneş'le daha önce 2 kez daha çalışmak istediklerini ancak olmadığını söyleyen Fikret Orman, “Şenol Hoca burada. Kendisiyle 3. hamlede beraber çalışmaya başladık. 2012 yılında hocamız Trabzonspor'dayken ben kendisiyle görüşmek istedim ama olmadı. Slaven Bilic'le çalışmadan önce de aynı hamleyi yapmak istedim ama nasip olmadı. Sonra da Slaven Bilic ayrıldıktan sonra, Şenol Hoca'nın da görev süresi bitince buluştuk ve çalışmaya başladık. 3,5 senedir beraber çalışıyoruz. Kendisiyle çalışma isteğimiz eskiden beri gelen bir süreç. Ben Şenol Hoca'yı, Şenol Abi'yi tanıdığımda 1980 senesiydi ve 12 yaşındaydım. Kendisi de Trabzonspor'un kaptanıydı. O süreçten bu yana birbirimize karşı sevgi ve saygımız var. 3,5 yılda bir gün olsun gelip de benim paramı ödeyin, ben paramı istiyorum demedi. Bir gün bile bu konuşma olmadı. Profesyonel bir ilişki yürütüyoruz, o ilişki de devam ediyor. Türkiye gerçekleriyle baktığımızda, şu anda Beşiktaş'ta para problemi gözükse bile, Şenol Hoca ilk geldiği sene, bir yandan stadı yaparken, finanse etmekle uğraşırken bile bu durum olmadı. Hocamızı ve oyuncularımı paragöz gibi algı oluşturmaya çalışıyorlar. Ben kulübün 1 numarasıyım ve hocamızın hiçbir zaman para diyaloğu olmadı. Aramızda sevgi ağırlıklı bir ilişki olduğu için kontratı yaparken de, kontratı uzatırken de aramızda para konusu geçmedi. “Oyuncularım bana parayla ilgili gelmesin, oyuncuların ödemesinin yapılmasını istiyorum. Transfer falan yapmayın, önce oyuncuların parasını ödeyin” demiştir. Hatta Cenk satıldığında daha farklı bir transfer istemeyip, önce takımın parasını ödeyin demiştir” açıklamasını yaptı.

“Bu sene hocamıza ödeme yapmadık”

Geçen yılla alakalı ödemeleri ağustos ayında tamamladıklarını söyleyen Fikret Orman, “Bu sene hocamıza herhangi bir ödeme yapmadık. Önümüzdeki günlerde bu ödemeleri yapacağız. Ama bugüne kadar hocamız gelip de, 'Bütün takımın ödemesini yaptınız, bana niye yapmadınız' demedi. ‘Hocamız Milli Takım'a gitmek istiyor' mevzusu var. 1,5 sene önce olan bir durumdu. İki takımı birden yönetme konusu yapılmıştı. O dönemde hocamızla sözleşmemizi yeni uzatmıştık. Bizim müsaade etmediğimiz konu, iki takımı birden yönetmekti. Hocamız da gelip de bize 'Ben Milli Takım'ı istiyorum, Milli Takım'a gitmek istiyorum, Milli Takım'da aklım kaldı' demedi. Kendisine de sordum. '1 ay evvel şampiyon oldum, 1 ay evvel sözleşmemi uzattım. Ben Beşiktaş'ın hocasıyım, herkes işine gücüne baksın' dedi. O gün eğer gitmek istediğini söyleseydi, bu ilişkiyi o gün bitirirdik. Hocamız mutsuz. Evet mutsuz, ben de mutsuzum. Maç kaybedince mutlu olamıyorum. Sokaktaki taraftarımız da mutsuz. Bizim işimiz Beşiktaşlılar'ı mutlu etmek. Beşiktaş taraftarı ve genel kurul adına görevlendirilmiş kişileriz. İşimiz mutlu etmek. Bunu çözecek kişiler de biziz. Geçmişi refere ederek bu işin içinden çıkamayız. Ortada bir başarısızlık varsa 'Şenol Hoca cevap versin' diyerek bu şekilde kurtulamam. Transfer edilen futbolcular başarılıysa, bu oyuncuları seçen biziz. Başarısızlık varsa da bunu yapan biziz. Şenol Güneş burada ama güneşli günler görmüyoruz. Ama yarın güneşli günler gelecek. Geçen sene çok kötü bir sezon geçirdik, çok başarılı bir Şampiyonlar Ligi süreci geçirdik. Bana göre Bayern Münih'i geçmemiz ve kupayı da almamız lazımdı. Ama ligde kimsenin beklemediği 4.'lükle bitirdik. Ama geride kaldı. Bu sene aldığımız skorlardan da mutlu değiliz. Bu sene daha fazla kenetleneceğiz, mazeret uydurmayacağız. Aramız bozuk, ne diyeyim. En sevmediğim laftır arkasındayız, önündeyiz, yanındayız demek. Beşiktaş Kulübü'nün Teknik Direktörü Şenol Güneş ve burada oturuyor. İşimize bakıyoruz” diyerek sözlerini sürdürdü.

“Her ailede farklı düşünceler olur”

Yönetimin hocayı göndermeye çalıştığı yönündeki haberler üzerine konuşan Orman, “Yönetim hocayı göndermeye çalışıyor diyorlar. Beşiktaş Başkanı ve yönetiminin tek amacı şampiyon olmaktır. Bu kişisel bir durum değildir. Bütün misyon ve vizyonumuz Avrupa'da ve Türkiye'de başarılı olmaktır. Arada konuşmalar, kavgalar olabilir. Farklı düşünceler her ailenin içinde olur. Hele 6 aylık, 3 aylık, 1 yıllık ilişki değil, 3,5 yıllık ilişki olunca farklı durumlar olur. Ama hepimizin ailesinde, iş yerinde olduğu gibi olur. Para alıp emek veren insanlar, egolarına teslim olmadan işini yapar. Biz de bunu yapıyoruz. Futbolcuların ödemeleri yapılmıyor mu diye soruyorlar. Ülkemizde bir ekonomik sıkıntı yaşıyoruz. Mayıs ayından bu yana yüzde 50 döviz artışı var. Bizim gelirlerimiz TL üzerinden. Geçen yılı da 4. sırada bitirdik. Beşiktaş'ın kadrosu Şampiyonlar Ligi için kurulmuştur. Beşiktaş'ta ben ve yönetim kurulunun göreve gelmesinden bu yana yaşanan mali durum ortadadır. Beşiktaş stadını yapmış, şampiyonluklar elde etmiştir ama bir borç da gelmiştir geriden. Sıkıntılarımız var ama Beşiktaş Avrupa'dan lisans alan bir kulüp. Ödemeleri yapmadan da lisans alamazsınız. UEFA'da Beşiktaş mali açıdan en iyi olan kulüptür. Diğer başkanlara da çok teşekkür ediyorum, zaman zaman bunu söylüyorlar. Burası Beşiktaş, biz burada mutlu olmak ve mutlu etmek için varız. Arada ihtarname çekenler oluyor. Beşiktaş da bu gibi durumlarda, zaman içinde kontrat yenilemeye gelenler olduğunda, yenilemiyoruz” dedi.

“Beşiktaş'ın hocasına güven problemi yoktur”

Şenol Güneş'in sözleşmesiyle ilgili sorulan bir soruyu yanıtlayan Başkan Fikret Orman, “Beşiktaş Yönetim Kurulu'nun görev süresi 2019'da bitiyor. Hocanın sözleşmesi uzatıldığında 3 yıllık mı yapalım, 2 yıllık mı yapalım diye konuşuldu. Ben de 2019'da görev süremizin bittiğini söyledim. 2019'dan sonra da Şenol Hoca'yla tekrar otururuz. Beşiktaş'ın hocasına karşı bir güven problemi yoktur. Hocanın da Beşiktaş'la güven problemi yoktur. Yönetimde hocanın gitmesini isteyen birisi yok ve asla böyle bir şey olamaz. Böyle bir fikir bana gelmedi. Böyle fikri olan birisi olabilir mi, bilemem, olabilir. Mayıs ayında seçim var ve benimle aynı fikirde olmayan varsa, çıkar aday olur. Ayrıca yönetici de çok büyük fikir ayrılığı yaşarsa, alır beyaz kağıdı, basar istifayı” dedi.

Teknik konularla ilgili konuşmayacağını söyleyen Orman, “Teknik konular benim işim değil. Görünen bir şey var ki, aldığımız skorlardan mutlu değiliz. Sıkıntılarımız var. Beşiktaş, bir takım olarak iyi bir görüntü çizmiyor. Ama ligin daha başı. Şu anda Süper Lig'de Mecnun Başkan benden daha tecrübelidir, herhalde 2 ya da 3. sürede gelirim. Hocam ise 50 senedir futbolun içinde. Tecrübemiz var ve bunu çözmek bizim işimiz. Kadromuza takviye yapmak bizim işimiz. Devre arasında memnun olmayanla ayrılmak ve yeni oyuncu getirmek de bizim işimiz. El ele, sırt sırta işimizle ilgileneceğiz” diye konuştu.

“Guti, Real Madrid'e giderse gurur duyarız”

Guti'nin Real Madrid'e gideceği yönündeki haberlerle ilgili konuşan Fikret Orman, “Guti'nin Real Madrid'e gideceği yönünde bize gelen bir şey yok. Giderse de büyük gurur duyarız. Guti de buna layık bir isim. Onun için burada çalışmasını istedik. Bizim takımımızın çoğu yabancı olmaya başlayınca, iletişim konusunda hocanın yanında birisine ihtiyaç olduğunu düşünüp hocaya danıştık bunu. Kendisinin onayı olmadan bu kapıdan kimse giremezdi. Kendisi de şu anda beraber çalışıyorlar” ifadelerini kullandı.

Sözleşmelerin TL olmasıyla ilgili de konuşan Orman, “Ülke gerçeklerini anlattık ve çıkan bir kanun var. Bu kanunun bir kısmı adaletsizlik de doğuruyor. Takım içinde yerliler dışında yabancılar da var. Ortada bir kanun var ve buna uymak durumundayız. Bugüne kadar hiçbir futbolcumuza senin sözleşmen şu olacak demedik. İlk olarak geçmişten kalan mükellefiyetimizi tamamlamak istedik. Bunlar bizim evlatlarımız ve beraber yaşıyoruz. Kişiler hata yapar, kurumlar yapmaz. Beşiktaş'ın yapacağı bir hata kendi tarihine yazılır. Bugüne kadar verdiğimiz ve vereceğimiz kararlarda, kurumsal hafızaya dikkat ederek karar vermişizdir. İmzaladı, imzalamadı konusuna da söyleyeyim. Eylül sonu itibariyle borçsuzluk yazısı almak için oturup konuştuk ve anlaştım. 2 futbolcumuzun parasını ödemediğimiz için anlaşma olmamıştı, bunu da bu hafta ödeyeceğiz. Ödemediğimiz için bunlar konuşuluyor. Bu oyuncular bizim oyuncularımız, pırlanta gibi çocuklar. Hata yapabilirler ama benim ve hocamın tecrübesinde olan insanlar, bunları aile içinde çözer. Bunun bin beterleri diğer kulüplerde var, 1 tanesi yazılıp çizilmiyor. Konuyu değiştirip haksızlık yapılıyor. Beşiktaş'ın ne taraftarıyla, ne hocasıyla, ne başkanıyla bir sıkıntısı yoktur. Ben de hoca da, taraftar da mutsuz, bunu el birliğiyle çözeceğiz” diyerek sözlerini tamamladı.

Şenol Güneş: “Burada mutluyum”

Beşiktaş'ta mutlu olduğunu söyleyen Şenol Güneş ise, “Daha önce de söyledim. Eğer mutlu olmak gibi bir durum yoksa, bunu paylaşırız” dedi. Guti konusuna da değinen Güneş, “Guti burada benim yerime gelse bundan gurur duyarım. Ben burada çakılı kalmayacağım, yaşım belli, ömrüm belli. Tabii ki yeni antrenörler gelecektir. Bunun da kararını yönetim verecektir. Ben zaten çalışıyorum. Başkan para vermediğini söylüyor, ben de almadığımı söylemiyorum, birileri rahatsız oluyor. Para alıp televizyona çıkan arkadaşlar dikkatli olsun. Madem o kadar krizi düşünüyorlar, devleti düşünüyorlar, o zaman yıllık aldıkları ücreti bağışlasınlar devlete, ben de 1 yıllık ücretimi bağışlayacağım devlete. Bunları daha önce Milli Takım'da yaşadım” diyerek sözlerini tamamladı.

Toplantının bitiminde Şenol Güneş ve Fikret Orman, el sıkışarak basın mensuplarına poz verirken, Güneş, “Yeni sözleşme yapmış gibi oldu” dedi. Güneş'in sözleri gülüşmelere neden oldu.