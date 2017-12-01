Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Down Sendromlu çocuklarla bir araya geldi. Programdan sonra açıklamalarda bulunan Orman, Süper Lig’in 14. haftasında oynanacak olan Galatasaray karşılaşmasını değerlendirdi. Beşiktaş’ın Vodafone Park’ta üst düzey maçlar oynadığını ifade eden Orman, “Beşiktaş burada çok üst düzey maçlar oynadı. Galatasaray’da üst düzey bir takım. Biz de böyle maçlar oynamaya alışığız, onlar da alışık. Hakeme de Allah, hakem şansı versin. Beşiktaş taraftarı önünde güzel bir maç seyredeceğiz. Bizim arzumuz kazanmak. Galatasaraylılar da yarın bizim misafirimiz olacak. Onlar da kazanmak için geleceklerdir. Sahada oyuncuların belirleyeceği bir maç olsun” şeklinde konuştu.

“Hakem gördüğünü çalsın”

Başkan Orman, hakemle ilgili yorum yapmaktan kaçınarak, şunları kaydetti:

“Hakeme maçtan bir gün evvel yorum yapmayım, yönlendirmiş gibi oluruz. Centilmenliğimize yakışmaz. Gördüğünü çalsın. Maçı yönetmek için değil de gördüğü üzerine yönetsin.”

“Özbek’i davet ettim”

Başkan Orman, totem yaparak Galatasaray maçlarını seyretmeyen Başkan Dursun Özbek’i Vodafone Park’a davet ettiğini dile getirerek, “Dursun Başkan ve yönetimini davet ettim. Yarın restorantımızda beraber yemek yiyeceğiz” diye konuştu.

“Bizim çok daha fazla puana ihtiyacımız var”

Ligde rekabet olması gerektiğini anlatan Başkan Orman, açıklamasını şu ifadelere yer verdi:

“Hiçbir şey değişmez. Bizim çok daha fazla puana ihtiyacımız var. Galatasaray da bizden 6 puan ileride. Biz kazanmak istiyoruz. Daha ligin altından çok rüzgarlar geçer. Birinci ile sekizinci arasında uçurumlar olan değil dengeli bir lig gidiyor. Bu da güzel bir şey, kötü bir şey gibi bakmamak lazım. Artık millet bıktı bir sene Beşiktaş bir sene Galatasaray olsun. Rekabet olsun, Başakşehir geldi, Trabzon toparladı Rıza hocayla beraber. Bursa iyi geliyor, Kayseri öyle, Sivas, Göztepe de öyle. Bundan daha iyi ne olacak. İnsanlar da futbola ilgi duysunlar, stada gelsinler. Bir tek Beşiktaş’ın stadının dolması önemli değil, bütün statlar dolsun.”

“Avrupa’da kupa istiyoruz”

Fikret Orman bu yıl da şampiyonluğa uzanıp Avrupa’da kupa istediklerini vurgulayarak, “İnşallah bu sene de şampiyon olalım sonra devam edelim istiyoruz. Hem ülke futbolu açısından yapılması gerekenler var hem de Beşiktaş’ın yapması gereken şeyler var. Daha istediğimiz seviyede değiliz. Avrupa’dan kupa istiyoruz” ifadelerini kullandı.