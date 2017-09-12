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12 Eylül 2017 16:40

Fikret Orman: "Hayırlı bir sonuçla döneceğimizi umuyorum"

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Bakırköy Belediye Başkanı Dr.

Fikret Orman:

12 Eylül 2017 16:40

Bülent Kerimoğlu’na yaptığı dostluk ziyaretinde yarın ki Porto maçını değerlendirerek, “Hayırlı bir sonuçla döneceğimizi umuyorum” dedi.


Bakırköy Belediye Başkanı Dr. Bülent Kerimoğlu’nu siyah-beyazlı yöneticilerden Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile ziyaret eden Beşiktaş Başkanı Fikret Orman şu açıklamalarda bulundu:


“Takımımız oldukça moralli. Biz de yarın ki Porto maçından hayırlı bir sonuçla döneceğimizi umuyorum. Geçen sene son karşılaşmada kaçırdığımız son 16 turuna bu yıl kalacağımızı düşünüyoruz.”


Fikret Orman’ın ziyaretinde Bakırköy Belediye Başkanı Dr. Bülent Kerimoğlu da,” Beşiktaş’a Estadio do Dragao Stadı’nda sonsuz başarılar diliyorum. Şampiyonlar Ligi tecrübesine sahip bir kadroyu barındıran Beşiktaş’ımızın, Porto’dan istediğimiz sonuç elde edeceğini ümit ediyorum” şeklinde konuştu.




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