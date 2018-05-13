Fikret Orman: “İhraçlara sıcak bakmıyorum”

Akatlar Spor Kompleksi’nde yapılan 2017 yılı olağan idari ve mali genel kurul toplantısında Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Yıldırım Demirören ve ve diğer yöneticilerin ihracı yönündeki talepleri değerlendirdi. Yıldırım Demirören’in seçimle başkanlığa geldiğini söyleyen Orman, "Herkes iyi niyetle bir şeyler yapmaya çalışmıştır ancak kongre üyelerinin oyuyla gelmiştir. Kongrede de yollamadılar o bıraktı. Tarih her şeyi yazar. Kişiler hata yapabilir. Yaptığınız bir hareket bütün camianızda ömür boyu gidecek bir harekettir. Oylarla gelmiş bir başkan, ikinci başkan, basın sözcünüz, oyunuz buyunuz, bunların hepsi camiamızın insanı. Tarih zaten onları değerlendirecektir" diye konuştu.

“İhraçlara sıcak bakmıyorum”

İhraçlara sıcak bakmamasının kişisel fikri olduğunu belirten Başkan Orman, "Katılırsınız katılmazsınız. Oylanacak bir mevzu değil. Elimizde bir dilekçe var. Yönetim kurulunda bunu tartışırız. Kendi işimizi kimseye refere etmeyiz. Siyasi sorumluluksa onu üstümüze alırız" ifadelerini kullandı.

"Hocamız dünyanın en iyi insanıdır"

Ziraat Türkiye Kupası’nda Fenerbahçe maçına çıkmama yönünde gerçekleştirilen istişare toplantısının Galatasaray karşılaşmasından önce yapılması yönündeki eleştirilere yanıt veren Fikret Orman, "Hocamız dünyanın en iyi insanıdır, namuslu bir adamdır. Bir konuya takıldı mı, gidiyor. O takılmasın diye yaptığımız şeydir. Hem kurumumuza zarar verecekti hem de biz maça daha konsantre olacaktık" değerlendirmesini yaptı.

“Beşiktaş’ı sattırmayız”

Kulübün satılacağı yönündeki eleştirilere de yanıt veren Fikret Orman, “Kim satıyor? Arap sermayesi geliyor, kim konuşmuş? Popülarizm için konuşacaksak bu laflar çok güzel. İcraata geldiğimizde kime ne yararı var. ’Beşiktaş’ı sattırmayız’ kim satıyor?" ifadelerini kullandı.

"Yıldırım Demirören döneminden kalma hastalık var"

Beşiktaş’ın şeffaf şekilde denetlendiğini anlatan Orman, "Avukatlık parası vermişiz. Ya arkadaşlar denetleme kurulu denetliyor, bağımsız denetçiler denetliyor. UEFA denetliyor. Burada iki kelime durmaz, üç dakika sonra bana gelir. Gizli saklı ne olabilir. Beşiktaş Kulübünde verdiysek biz mi götürüyoruz. İşimizi iyi yapmak suç mu? Yıldırım Demirören döneminden kalma hastalık var. Salladığın zaman yönetici oluyordunuz. Bizde öyle iş olmaz, herkes işine gücüne baksın."

"Borcu ödemek için gelmedik"

Bu finansman modeli değil, daralma modeli diye konuşan Orman, “Kulüplerin hepsini daraltmak lazım. Bir takım transfer yaptığı zaman siz de oyuncu almak, şampiyonluğa ulaşmak istiyorsunuz. Borcu ödemek için gelmedik. O borcu biz yapmadık. Biz de iyi günler yaşamak istiyoruz. Çocuklarımıza hoplamak, eğlenmek istiyoruz. Gelen paralar nereye götürülüyor. Eve götürüyoruz. Beşiktaş çok büyük camia. Bizi eleştirebilecekleri tek nokta bu olduğu için bununla geliyorlar. Ama bir çözümle gelmiyorlar" diyerek sözlerini tamamladı.