Fikret Orman, özel çocuklarla bir araya geldi

Vodafone Park Beşiktaş Müzesi’nde ‘Farklıyız&Fedakarız’ fotoğraf sergisi açıldı. Down Sendromlular ve Zihin Engelliler Eğitim ve Koruma Derneği’nin (DOSTEV) oluşturduğu fotoğraf sergisinde Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedaroğlu ve DOSTEV Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Arzu Oygur Doğan katıldı.

Sergide açıklamalarda bulunan Orman, kendilerini bu organizasyonda yalnız bırakmayan herkese teşekkür ederek, “Bugün sporun duyarlılık kardeşlik dayanışma yardımlaşma ve farklılıkları yok etme vizyonuna en iyi şekilde hizmet etmek için bir araya geldik. Beşiktaşlı sanatçılarımızı down sendromlu kardeşlerimizle beraber ev sahipliği yapmaktan gurur duyuyoruz. Değerlerimizle örtüşecek şekilde ‘Farklıyız&Fedakarız’ adıyla şanlı tarihimizle dolu müzemizde açtığımız bu sergiyi DOSTEV’deki arkadaşlarımızın organizasyonuyla gerçekleştiriyoruz. Beşiktaş taraftarıyla yönetimiyle futbolcusuyla ve camiaya gönül veren fertleriyle bu hayatta ben de varım mesajı veren down sendromlu kardeşlerimize destek olmaya devam edeceğiz. Bildiğiniz gibi bu yılki mottomuzu ‘Vefa’ olarak belirledik. ‘Farklıyız&Fedakarız’ sergisinde down sendromlu kardeşlerimizin sesini duyurmak amacıyla hayata geçirilmil vefa ile yoğurulmuş projelerimizden birisidir. Bu özel serginin ortaya çıkmasında emeği geçen sanatçılarımıza DOSTEV derneğine ve katkıda bulunan herkese içtenlikle teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

Murat Hazinedaroğlu: "Engellileri yaşamın parçası yapmak için çabalıyoruz"

Programa katılan Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedaroğlu da engellilere karşı duyarlılık oluşturmaları gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

“Beşiktaş’tan vereceğimiz mesaj çok önemli. Bu noktada ben çocukken bir engelliyle yaşadım. Başkanlıktan önce de bu konuda da yüksek duyarlılık gösteriyordum. Ailesinde engelli olan insanlarda bu duyarlılık var. Oysa bunu ne yaparsak yapalım ne istersek isteyelim toplumsal olarak birincimiz engelli kardeşlerimize insanımıza olmalıdır. Duyarlılığı sadece talimatla aşılayamıyoruz. Beşiktaş’ta 3 yıldır engellilere mesaj vermek istiyoruz. Konusu engelliler olmayan toplantıda dahil birinci planda onların oldu. Onların toplumsal yaşamın bir parçası olması sokaktaki fiziki şartları doğru noktaya taşımamız ile mümkün.”

DOSTEV Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Arzu Oygur Doğan ise amaçlarının down sendromlu çocuklara sosyal sorumluluk projelerinde eğitimler vererek, onları meslek sahibi yapıp istihdam etmek olduğunu ifade etti.

Siyah-beyazlı kulübün başkanı Fikret Orman, sergide down sendromlu çocuklarla birlikte fotoğraf çektirdi.