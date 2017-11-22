Fikret Orman: “Üst turda Real Madrid’in gelmesini istemem”

Şampiyonlar Ligi’nde gruptan lider olarak çıkmayı garantileyen Beşiktaş’ta Başkan Fikret Orman, açıklamalarda bulundu. Bir televizyon kanalına röportaj veren Orman, Teknik Direktör Şenol Güneş’i rahmetli babasına benzetti. Şenol Güneş’in her zaman daha fazlasını istediğini söyleyen Orman, “Hoca, babam gibi, hiç memnun olmaz. Rahmetli babam da öyleydi. Bazen hocama da söylüyorum, biz acaba kardeş miyiz diye. Çünkü babama çok benziyor. Hocamız 25 yaşındaki bir genç gibi çalışma azmine sahip” dedi. Takımın kadrosunun çok iyi olduğunu söyleyen Orman, “Bundan sonraki dönemde takviyeye ihtiyaç bir durum yok. Sakatlıkları olan Gökhan Töre ve Atınç da bu takıma dönecek. Şu anda iyi durumda olduğumuzu düşünüyorum. Kalecilerimiz de çok iyi. Tolga çok iyi bir kaleci. Oynaması lazım. Tabii bunun kararını hocamız verecek” açıklamasını yaptı.

“Real Madrid’i istemem”

Bir sonraki turda İspanyol devi Real Madrid’in Beşiktaş’ın muhtemel rakiplerinden birisi olduğu hatırlatılan Fikret Orman, “Bir üst turda Real Madrid’in gelmesini istemem. Real Madrid gelecekse bir sonraki turda gelsin” diye konuştu. Porto’nun kadrosunu çok beğendiğini sözlerine ekleyen Orman, “Porto’nun kadrosunu çok beğeniyorum. Daha önce Brahimi’yi çok istemiştim ama olmadı. Aboubakar’ı kadromuza katmak istiyorduk. Porto 50 milyon Euro serbest kalma bedeli koymuş. Tabii hayaller ve hayatlar var. Ben de Cenk’in serbest kalma bedelini 150 milyon Euro olarak belirledim! Tabii bu işin şakası” diye konuştu.

"Şampiyon olacağımıza inanıyorum”

Ligdeki takımların Beşiktaş’ı oynatmamak için sahaya çıktığını sözlerine ekleyen Orman, “Ama bu sene lige baktığımızda gerçekten takımların çok kaliteli olduğunu görüyoruz. Başakşehir çok iyi, Bursaspor geliyor, Sivasspor geliyor. Gerçekten çok iyi takımlara sahibiz. Bu sene şampiyon olacağımıza çok inanıyorum, çok da istiyorum. Ben de istiyorum, yönetim kurulu da istiyor. Yönetim kurulunda 2 şampiyonluk posteri var, 3. Posteri de oraya takmak istiyoruz. Beşiktaş bunu kazanabilecek kapasitede. Porto karşısında ikinci yarıda oynadığımız futbol inanılmazdı” dedi.

“Beşiktaş’ta oynamak kolay değil”

Takıma katılan isimlerden Babel’le ilgili sorulan soruyu yanıtlayan Orman, “Babel çok uyum sağladı takıma. Takıma katıldığı gün sanki 100 senedir buradaymış gibi oynadı. Çok karakterli bir çocuk. Onunla çalışmaktan mutluyum. Bunun dışında ben futbolcularla çok fazla konuşmam. Hoca yapar bunu. Ben sadece transferde ona forma giyme ihtimalini veririm, kalanı ona bağlıdır. Lens çok kaliteli bir oyuncu. Transfer etmeden önce Oğuzhan’ı aradım telefonla. Transferin sonuna geliyoruz ne düşünüyorsun dedim. Çok iyi kaliteli bir çocuktur, ailemizin bir parçası olacaktır dedi. O da çok büyük katkı sağlayacaktır. 3 sene önceki Oğuzhan’a bakın, Tolgay’a bakın, nasıl oynuyorlar şu anda. Beşiktaş’ta oynamak kolay değildir. Gel yarın formayı al oyna gibi bir durum olmaz” açıklamasını yaptı.