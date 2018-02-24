Fenerbahçe derbisinde bazı arkadaşlarının kendisine, “Vardar Ovası şarkısı çalalım” dediğini söyleyen Orman, “Beşiktaş, rakibinin Avrupa’da kaybettiği bir maçı kullanmaz. Bu durum bize yakışmaz” ifadelerini kullandı. Rakip takım oyuncu ve hocasının “Beşiktaş için ölüm kalım maçı” dediğini söyleyen Orman, “Sana mı kaldı yönetici ağzıyla bunu söylemek. 2 kulüp 115 senedir maç yapıyor, ne demek ölüm kalım maçı” ifadelerini kullandı.

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Divan Kurulu Toplantısı’nda açıklamalarda bulundu. Afrin’deki Zeytin Dalı Harekatı’nı hatırlatarak sözlerine başlayan Orman, “Afrin Zeytin Dalı Harekatı’nda ülkemizin menfaatleri için savaşan gencecik şehitlerimize Allah’tan rahmet dileyerek başlamak istiyorum. Bir an önce bu illetten kurtuluruz ve ülkemiz huzura kavuşur” dedi. Mali yapıdan bahseden Beşiktaş Başkanı, “Göreve geldiğimiz günde elimizde olan mali durumu unutarak hareket ettiğimiz düşünülmesin. O günlerde senelik cirosunun yarısını faize ödeyen bir kulüp vardı. 70-80 milyon Dolar’lık bütçenin yarısı haciz davaları, mahkeme masrafları ve faize gidiyordu. Bugünkü duruma da geleceğim. Sürdürülebilir bir borç olsaydı, biz zaten yönetim kurulu olarak burada olmayacaktık. Biz, olağanüstü bir durum olduğu için aday olduk. Biz de bütçeyi büyüterek hareket ettik. Cirodan elde edilecek karla bu borç sarmalından kurtulma şansımız yoktu. Bütçeyi büyüterek hareket ettik. Divan başkanımız gerekirse mülk satalım ve faiz ödemeyelim dedi. Ancak konu, kendi özel şirketimiz olsaydı bunu yapardık. Ancak biz arkadaşlarımla, çevrilmesi imkansız olan borcu çevirip, üzerine stat yapıp, bir de Beşiktaş’ın malını satan başkan olarak tahine geçmek istemiyorum. Bu durumla ilgili benim bir iradem yoktur. Borcu yüzdürmeye çalıştık. Diyorlar ki, şu sponsorluk anlaşmasının geliri kullanıldı. Sanki bizden önce böyle bir sponsorluk anlaşması vardı. Biz marka değerini yükselttik. Evet borcumuz var. Ama bu sadece bizim değil, Türk sporunun problemi. Ben ve arkadaşlarım buraya bir tek Beşiktaş’ın mali problemlerini çözmeye gelmedik. Biz de şampiyonluklar yaşamak ve mutlu olmak için geldik. Bu parayı da biz buluyoruz, biz getiriyoruz. 500 bin Dolar’a aldığımız bir oyuncuyu, bonuslarla birlikte 26 milyon Euro’ya sattık. Biz de şampiyon olmak istiyoruz. Son 2 senede şampiyonduk, bu sene de olacağız. Rakiplerimizi mart ayında UEFA görüşmeye çağırdı. UEFA rakiplerimizi çok mu özledi de çağırıyor. Bizi neden çağırmıyorlar. FFP için ilk sene Avrupa’ya gidemediğimizde bizi çağırmışlardı. Hiçbir yerde Beşiktaş’ın bir futbolcusuna borcu olduğunu duydunuz mu?” açıklamasında bulundu.

“Borcumuz 1 milyar 710 milyon TL”

Kulübün geçen sene kar ettiğini ve bu sene de kar beklediklerini söyleyen Orman, “Transfer yapmadığınız zaman, bana bir sosyal medya hesabından küfür ediyorlar. Bir taraftan cimri oluyoruz, diğer taraftan da Beşiktaş’ın parasını har vurup, harman savuran kişi oluyorum. Kulüpler Birliği Başkanı olmamın ana sebebi bu. Önümüzdeki aylarda kanun çıkacak ve yasal düzenleme getirilecek. Daralma olacaksa, bütün kulüpler olarak daralma yaşayacağız. Bir rakibiniz var, hiç UEFA’ya bakmıyor, FFP’ye bakmıyor ve yüksek bonservisler ödeyerek şampiyonluk yarışına giriyor. Biz kaynak üretirken, rekabet içinde bazı şeyleri yapmak zorundayız. Galatasaray Kulübü’nün yaptığı gibi gayrimenkul satmak bir yöntem midir, evet yöntemdir. Ancak bizim böyle bir talebimiz yok. Bir yasal düzenlemeyle kulüplerin çatısını düzeltiriz. Türkiye’deki kulüplerin borçlarının yüzde 80’i 5 şampiyon takıma ait. Borcumuz 1 milyar 710 milyon TL. Beşiktaş’la ilgili bir fikri olan varsa bize söylesin, biz dinlemeye hazırız. Geçen sene futbol yatırımları A.Ş kar etti. Bu sene ki planlarımız da kar edeceği yönündedir. Tabii kur farkında büyük bir dengeleme olmazsa. Ana rakiplerimizin ne kadar büyük zararlar yaşadıklarını, bizim ise kar ettiğimizi bakarsanız görmüş olursunuz. Biz bir aile içinde çalışıyoruz. Memnun olmadığım taraflar da var, bunları düzeltmeye çalışıyoruz. Bütçenin yönetimini, takibini yapacak bir departman kurmaya ihtiyaç var. Bu senenin konsolide cirosunun tahminen 1 milyar TL olmasını bekliyorum. Bütçeden sapmamak için bir mekanizma kurulmasının gerektiğini düşünüyorum. Bunun kontrolünün de divan başkanlığı tarafından yapılmasının benim için sakıncası yoktur” ifadelerini kullandı.

“Bayern Münih’i burada yeneceğimizi düşünüyorum”

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde şanssız bir yenilgi aldıklarını söyleyen Fikret Orman, “Ummadığımız bir skordu. Çok umutlu gittik. Şanssızlık oldu. Yapacak bir şey yok. Ben İstanbul’da maçta Bayern Münih’i yeneceğimizi düşünüyorum. Turu kaybetmiş olabiliriz. Biz biraz fazla mütevazı bir toplumuz, hocamız da öyle. Bu hoca, bu takım ve yönetim kurulu, stadı olmadan şampiyon oldu, geçen sene 2. şampiyonluğunu ilan etti. Geçen sene UEFA’da çeyrek finale yükseldi, bu sene Türkiye’de bir ilki başardı ve gruptan lider çıktı. Beşiktaş camiası bir yenilgiyle çatışacak bir toplum değildir. İnşallah bu sene kazanacağımız şampiyonlukta, herkesin arkasında durmamız lazım. Ben bu şampiyonluğun geleceğine inanıyorum. 1 yenilgiyle, hem içeride hem de dışarıda konuşmalar başlıyor. Bizim çok önemli bir maçımız var. Bu önemli maça çıkmadan önce, Beşiktaş takımını ve Beşiktaş’ı 2 sene şampiyon yapmış hocasını hep beraber bir alkışlayalım. Dün hocama da söyledim. Elimizdeki bütün sermayemiz, namus, dürüstlük, çalışma ve Beşiktaş değerleri. Beşiktaş yeni hoca arayışında diye haberler çıkmış. Bir basın mensubu, hocayı göndermeye karar verdiğimizi söylüyor. Geçen sene de bunu söylediler ve bu lafların üzerine hocayla 2 senelik kontrat yaptık. Bizim olduğumuz dönemde hangi hocayla sözleşme fesh ettik. Samet hocayla sözleşmemizin sonuna kadar gittik, Bilic’le sonuna kadar gittik. Şenol hocamız ile geçen yaz 2 senelik sözleşme yaptık. Beşiktaş bizim takımımız, hoca bizim hocamızdır. Dünyanın da en dürüst, en namuslu ve çalışkan insanı. Göreceksiniz bu sene de şampiyon yapacak bizi” diye konuştu.

“Fulya’da 4,5 milyon Dolar kira kaybımız var”

Basketbol takımı Başantrenörü Ufuk Sarıca ve ekibine sahip çıkılması gerektiğini belirten Fikret Orman, “İstanbul’un en merkezi noktasında salonumuz var. Taraftarlarımız destek versin. Başarıların geleceğine de inanıyorum. Amatör şubelerde zarar ettiğimizi daha önce söyledim. Kulüpler Birliği’nde yaptığımız bir çalışma var ve komisyondan geçti. Devletimiz buna büyük destek veriyor. Bu destekle artık zarar edilmeyecek. Burada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Hem altyapılara hem de amatör şubelere kalıcı yatırımlar yapmaya başlayacağız. Amatör şubelerle ilgili bundan sonraki stratejimiz de tam anlamıyla değişmiştir. Fulya’da bazı markalardan kira geliri alındığını düşünüyorduk ancak durumun böyle olmadığını anladık. Bir firma burada iflas etti ve buradan gelir elde edemedik. Buraya 3-4 milyon Dolar’lık bir yatırım yapmamız lazım. Yatırımı yapmazsak kira geliri elde edemeyiz. Bu yatırımı yapmadığınız zaman Fulya çöpe dönüyor. Şu anda senelik 4,5 milyon Dolar kira kaybımız var. Bazı anlaşmaların 300 bin Dolar kirası olduğu söyleniyordu. TL endeksi olduğu için bunlar da düştü. Fulya’da altyapıyı yürütemiyoruz. Ümraniye’de futbol akademisini kuracağız. Biz burada olduğumuz sürece bu yatırımlar yapılacak. Süleyman ağabeyden sonra bu işlere zaman, kaynak ayıran bir tek biziz. Akatlar’da bir salon izni yasal olarak çıkmak üzere. Bu resmi izni aldıktan sonra sizlere açıklamak istiyordum. Buraya müthiş bir tesis yapacağız. Artık iş neticelenmeden söylemeyeceğim. Vodafone Park yapılırken yaşananları hatırlıyorum. Futbol takımımız geçen sene olduğu gibi bu sene de uzak doğuya gidecek. Orada müsabakalar yapacak. Rakiplerimiz olan Manchester United, Barcelona ve Bayern Münih gibi kulüpler, bu işe daha önce başladı. Marka değerimizi artırmak ve sponsorluk anlaşmaları için çok önemlidir bu” dedi.

“Vardar Ovası şarkısı çalmak bize yakışmaz”

Beşiktaş olarak belli bir büyüklüğe geldiklerini söyleyen Başkan Orman, “Her şeyi Beşiktaş ahlakıyla yürütüyoruz. Kulüpler Birliği’nde genel futbol ahlakıyla ilgili bir şeyler yapılmalı. Süper Lig’in de marka değeri yükseltilmeli. Bayern maçında, Bayern Münih gol attığında rakiplerimiz bazı şarkıları kullandı. Bizim de bazı arkadaşlarımız “Başkanım biz de Vardar Ovası şarkısı çalalım” dediler. Bize yakışır mı bu. Beşiktaş bir rakibinin yurt dışında kaybettiği maçtan medet umacak aciziyette bir kulüp mü? Bu bize yakışmaz. Hiç kimse unutmasın, ben ve arkadaşlarımın tek sorumluluğu Beşiktaş’tır. Taraftarlar beni görünce, ’Beşiktaş’ın haklarını koru başkan’ diyor. Bazı algıcı kulüpler var, onlar da Beşiktaş kollanıyor diye algı yapıyorlar. Kollanmak nedir? Bazen ben de sinirlenip bazı şeyler söylüyorum ama neyi çözüyor. Maçtan önce hakemle ilgili açıklama yapılıyor. Neden yapılıyor bu açıklamalar. Algı oluşturmak ve hakemi baskı altına almak için yapılıyor. Hakem de baskı altına alınıyor. Bunu biz de yapar mıyız, istersek yaparız. Federasyon Başkanı’na da söyledim bu işe düzenleme getirin diye. 4 takım şampiyonluk yarışında. Hak, Allah’ın ismidir. Hakem, Hak’tan gelir, hakim Hak’tan gelir. Adalet dağıtır. Kimsenin etkisinde kalmayın kardeşim. Birilerinden medet bekleyen namerttir” diye konuştu.

“Sana mı kaldı bunu söylemek”

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman’ın açıklamalarına da yanıt veren Fikret Orman, “Rakip takımın hocası, oyuncusu açıklıyor, Beşiktaş’ın ölüm kalım maçı. Sana mı kaldı bunu söylemek. Niye ölüm kalım maçıymış? 115 senedir Fenerbahçe’yle maç yapıyoruz, hangisi ölüm kalım maçıymış. Futbol bu ya. Sahadaki insanların sportmenlikten dem vurması gerekirken, yönetim zihniyetiyle açıklama yapmasını dehşetle kınıyorum, ayıptır. Federasyona da söylüyorum, ona ceza vermek için benim hocamı oraya sevk etmeyin. Benim hocamın ne hakemle ilgili açıklaması vardır, ne de Türk sporuna zarar verecek açıklaması vardır. 6 ay evvel Beşiktaş’ın hocası Milli Takımı yönetsin diyorlardı. Beşiktaş’ın hocası, bir başkasına ceza vermek için kullanılacak bir hoca değildir. Ne şahsiyeti öyle bir şahsiyettir, ne de bizim kulübümüz öyle bir kulüptür” dedi.

"Ümraniye’ye hocamıza ve takıma destek vermek için gideriz"

Negredo transferiyle ilgili konuşulanlara da cevap veren Orman, “Biz Negredo’yu almada önce vatandaşın birisi karşı kulübe gidip demiş ki, ’Biz bunu Beşiktaş’a 10 milyon Euro’ya satarız’ Yüzde 30 alacak şekilde de yetki belgesi almış. Biz yetki belgesinin sonlanmasını bekledik bu transfer için. Biz dönem dönem çok nadir de olsa futbolcularla toplantı yaparız. Bunun dışında bizde kuvvetler ayrılığı vardır ve biz Ümraniye’ye hocamıza ve takıma destek vermek için gideriz. Biz sadece bu takımın parasını öderiz, başka ne yapabiliriz ki? Gidip takıma taktik mi vereceğiz? Bu camia bizim camiamızdır” diyerek sözlerini tamamladı.