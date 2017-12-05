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05 Aralık 2017 13:15

Fikri için para arayanlar start-up’ta buluşuyor

Founder Institute İstanbul, 2018 yılı Girişimcilik Programı kapsamında yürütülen ön değerlendirme sürecinin üçüncü etkinliği, ’Fikrim İçin Nasıl Para Bulabilirim?’ başlığıyla Çarşamba günü gerçekleştiriyor.

Fikri için para arayanlar start-up’ta buluşuyor

05 Aralık 2017 13:15


Dünya’nın en büyük fikir aşaması kuluçka merkezlerinden Founder Institute İstanbul, Türkiye’deki 6’ncı yılında girişimcilerin başarılı ve sürdürülebilir teknoloji şirketleri kurmalarına yardımcı olmak için düzenlediği buluşmalara devam ediyor. 2018 yılı Girişimcilik Programı kapsamında yürütülen ön değerlendirme sürecinin üçüncü etkinliği, ’Fikrim İçin Nasıl Para Bulabilirim?’ başlığıyla Galata Business Angels Yönetici Direktörü Ata Uzunhasan ve Projemetre Start-up Fonlama Danışmanı Başar Kaya’nın katılımıyla gerçekleştirilecek.


Girişimcilerin rekabetçi koşullarda nasıl fon ve yatırımcı bulabileceklerine dair bilgi ve deneyimlerin aktarılacağı etkinlik, 6 Aralık Çarşamba akşamı saat 19.00’da Habita’da kayıt yaptıranlara ücretsiz olacak. Etkinliğe kayıt olmak isteyenler meetup.com internet sitesinden kayıt yapabilirler.




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