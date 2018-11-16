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Filede derbi heyecanı

Fenerbahçe, Vestel Venus Sultanlar Ligi’nde 5.

Fenerbahçe, Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde 5. haftasında yarın ezeli rakibi Fenerbahçe'yi ağırlayacak.


Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 5. haftası derbi heyecanına sahne olacak. Birçok dalda rakip olan Galatasaray ile Fenerbahçe bu kez kozlarını filede paylaşacak. TVF Burhan Felek Voleybol Salonu'nda yarın oynanacak mücadele saat 14.00'de başlayacak. Ligde geride kalan 4 haftada sarı-lacivertliler, 2 galibiyet, 2 mağlubiyetle 4. sırada bulunuyor. Sarı-kırmızılılar ise 1 galibiyet, 4 mağlubiyetle 7. sırada yer alıyor.

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