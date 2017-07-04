Filede gözler Olimpiyat Şampiyonluğu’nda

Samsun’da düzenlenecek olan 23. Yaz İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları’nda mücadele edecek İşitme Engelliler Erkek Voleybol Milli Takımı, çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Daha önce 2015’te Avrupa, 2016’da Dünya Şampiyonluğu yaşayan ekipte gözler, Olimpiyat Şampiyonluğu’na çevrildi. İşitme Engelliler Erkek Voleybol Milli Takımı Başantrenörü Osman Çarkçı, çok güzel bir kamp süreci geçirdiklerini ifade ederek, Olimpiyat Şampiyonluğu’nu hedeflediklerini söyledi.

"Yoğun bir kamp dönemi geçiriyoruz"

Milli Takım Başantrenörü Osman Çarkçı, günde çift antrenman yaptıklarını belirterek, "Biz yaklaşık iki aydan beri kamptayız. Ankara’da başlayan kamptan sonra Samsun’a geldik. Burada bir süreç geçirdikten sonra da Bulgaristan’dan turnuva daveti aldık. Sağ olsunlar Gençlik ve Spor Bakanlığımız ve Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu’muz bize imkan sağladı ve Bulgaristan’da lig takımlarıyla iyi bir turnuva geçirdik. Takımımızın neler yapabileceğini gördük. 1 Temmuz’da Samsun’a geldik. Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu’nda günde çift antrenmanla kamp dönemine devam ediyoruz" dedi.

"Bir tek olimpiyat altınımız eksik"

Bütün amaçlarının Deaflympics’e iyi başlamak olduğunu kaydeden Çarkçı, "Türkiye olarak 21 branşta Deaflympics’e katılıyoruz. İnşallah her branşta bir şeyler yapamaya çalışacağız. Çünkü onların bir tebessümü bile gerçekten beni mutlu ediyor. Bizim hedefimiz tabii ki final oynamak. İlk maçımızı Brezilya ile yapacağız ve İnşallah galibiyet, galibiyet diye gideceğiz. Ben en iyi şekilde o bayrağı yukarı dikmek istiyorum. Çünkü voleybol takımımız bir Avrupa bir de dünya şampiyonluğu yaşadı. Bir tek olimpiyat altınımız eksik. Onu da el birliği ile kazanacağız" diye konuştu.