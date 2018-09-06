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06 Eylül 2018 22:50

Filenin Sultanları 2’de 2 yaptı

Montreux Volley Masters Turnuvası’nda ikinci maçına çıkan A Mili Kadın Voleybol Takımı, Çin’i 3-1 mağlup etti.

Filenin Sultanları 2’de 2 yaptı

06 Eylül 2018 22:50


Japonya’da düzenlenecek 2018 FIVB Dünya Voleybol Şampiyonası hazırlıklarına devam eden A Milli Kadın Voleybol Takımı, İsviçre’nin Montrö şehrinde organize edilen Montreux Volley Masters Turnuvası’ndaki ikinci maçında Çin ile karşılaştı. Son Olimpiyat ve Asya Oyunları şampiyonu rakibi karşısında mücadeleyi 25-19, 25-18, 23-25 ve 25-23lük set skorlarıyla 3-1 üstün tamamlayan Filenin Sultanları, turnuvada 2’de 2 yaparak yarı finale yükselmeyi garantiledi.


Ay-yıldızlı ekip, turnuvanın üçüncü ve son maçında, yarın Türkiye saati ile 17.30’da ev sahibi İsviçre ile karşılaşacak.



Salon: Pierrier


Hakemler: Nicholas Heckford (İngiltere), Jacobus Nederhoed (Hollanda)


Türkiye: Meryem, Zehra, Meliha, Şeyma, Eda, Cansu, Simge (L) (Beyza, Çağla, Aylin, Ebrar)


Çin: Xiaotong, Fang, Hanyu, Mingyuan, Linyu, Xiangyu, Li Lin (L) (Han Wu, Zixuan)


Setler: 25-19, 25-18, 23-25, 25-23


Süre: 1 saat 50 dakika (23,25,30,32)




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