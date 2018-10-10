Filenin Sultanları Azerbaycan'ı 3-1 mağlup etti

Japonya'da devam eden FIVB Bayanlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nda mücadele eden A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2. Turdaki üçüncü maçında bugün Azerbaycan ile karşılaştı.

Milliler, Azerbaycan karşısında mücadeleye Hande, Eda, Zehra, Cansu, Meliha, Meryem altılısı ve libero Simge ile başladı. Filenin Sultanları, Japonya'nın Osaka kentindeki Municipal Central Gymnasium'da oynanan mücadelede rakibini 3-1'lik (26-24, 25-17, 22-25, 25-21) skorla mağlup etti. Bu sonucun ardından ay-yıldızlılar, FIVB Bayanlar Dünya Voleybol Şampiyonası'ndaki dördüncü galibiyetine imza attı.

Salon: Municipal Central Gymnasium

Hakemler: Epaminondas Gerothodoros (Yunanistan), Denny Lassi (Dominik Cum.)

Türkiye: Hande, Eda, Zehra, Cansu, Meliha, Meryem, Simge (L) (Şeyma, Ebrar, Çağla, Aylin)

Azerbaycan: Mammadova, Aliyeva, Hasanova, Yagubova, Rahimova, Imanova, Karimova (L) (Alishanova, Azimova, Gurbanova, Samadova, Abdulazimova)

Setler: 26-24, 25-17, 22-25, 25-21

Süre: 106 dakika (30, 23, 25, 28)

Filenin Sultanları, 2. Tur F Grubu'ndaki dördüncü ve son maçında yarın TSİ 07.25'te Tayland ile karşılaşacak.