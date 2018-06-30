Filenin Sultanları finalde

FIVB Voleybol Milletler Ligi Finalleri’nde Avrupa Kıtası’nı temsil eden tek ülke olarak Dünya devleriyle şampiyonluk mücadelesi veren A Kadın Milli Takımı, yarı final maçında Grand Prix’nin son şampiyonu Brezilya ile karşı karşıya geldi. Milliler, Nanjing Olympic Sports Centre’de oynanan mücadelede Brezilya’yı set vermeden 3-0 (25-23, 25-23,25-22) mağlup ederek tarihi bir zafere imza attı ve adını ilk kez finale yazdırdı.

Filenin Sultanları, FIVB Milletler Ligi finalinde ise; yarın Türkiye saati ile 14.00’te ABD - Çin karşılaşmasının galibi ile karşılaşacak.

Salon: Nanjing Olympic Sports Centre

Hakemler: Wojciech Maroszek (Polonya), Joo-Hee Kang (Güney Kore)

Türkiye: Meryem, Hande, Eda, Zehra, Meliha, Cansu, Simge (L) (Aylin, Ebrar, Gamze)

Brezilya: Tandara, Gabi, Adenizia, Ana Beatriz, Amanda, Ratzke, Suelen Pinto (L) (Monique Pavao, Jaqueline, Carol, Rosamaria)

Setler: 25-23, 25-23, 25-22

Süre: 93 dakika (30,32,31)