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18 Mayıs 2018 17:33

Filistin Başbakanı Rami Hamdallah : "ABD’nin yaptığı şey tahrik edici "

Yenikapı’daki " Zalime lanet Kudüs’e destek" mitingine katılan Rami Hamdallah, "ABD’nin yaptığı şey tahrik edicidir"dedi.

Filistin Başbakanı Rami Hamdallah :

18 Mayıs 2018 17:33


Yenikapı’daki " Zalime lanet Kudüs’e destek" mitingine katılan Rami Hamdallah bir konuşma yaptı. Hamdallah, "Türkiye tarihte olduğu gibi aynı rolü üstlenmektedir. Dünyada mazlumların sesi olmuştur. ABD Başkanı Trump büyük bir yanlışın içindedir. Başkenti Kudüs’e taışmakla büyük bir hata yapmıştır . Kudüs’ün bir Filistin şehir olduğunu unutmaktadırlar. Bir emrivakiyi gerçekleştirmişlerdir. ABD’nin yaptığı şey tahrik edici ve kışkırtıcıdır. Buradan bütün dünyaya Kudüs’e sahip çıkmaların çağrısında bulunuyorum. ABD’nin meşru olmayan bu adımına karşı tek vücut halinde mücadele etmeliyiz. Zalim İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırı ve işgali son bulmalıdır. Gazze’deki Kardeşlerimize alçakça bir katliam yaptılar. Gazze’ye karşı abluka 11 yıldır devam ediyor artık bunun sonlandırılması gerekiyor. Kudüs Filistin’in başkent olarak layık olduğu yerde olacaktır" şeklinde konuştu.




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