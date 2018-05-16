Diğer
Kategoriler
16 Mayıs 2018 15:54

Filistin’deki Ramazan kültürü Başakşehir’e taşındı

Başakşehir’de çocuklar, on bir ayın sultanı Ramazan’ı Filistinli akranlarına özgü bir etkinlikle karşıladı.

Filistin’deki Ramazan kültürü Başakşehir’e taşındı

16 Mayıs 2018 15:54

Çeşitli hediyeler verilen çocuklar, gönüllerince eğlendi.


Başakşehir sakinlerinden Semra Safa, bir Kudüs gezisi sırasında şahit olduğu Ramazan Şenliği’nin benzerini ikamet ettiği sitede gerçekleştiriyor. Bu yıl ikincisi düzenlenen şenlikte sitede ikamet eden tüm çocuklar bir araya geldi.


Çocuklara çeşitli hediyeler veren Semra Safa, Ramazan Şenliği’ni geleneksel hâle getirmek istediklerini belirtti. Semra Safa, Ramazan Şenliği fikrinin nasıl ortaya çıktığını şöyle anlattı:“Böyle bir şenliği ilk kez bir Kudüs ziyaretim sırasında görmüştüm. Filistinliler, çocuklarına Ramazan’ı sevdirmek için bazı eğlenceler düzenlemişlerdi, ben de İstanbul’a döndüğümde ‘Bu etkinliği burada da yapsak ne güzel olur’ diye düşündüm. Allah nasip etti, iki yıldır bu şenliğimizi yapıyoruz. Amacım çocuklara unutamayacakları bir Ramazan ayı yaşatmak.”


Semra Safa, Ramazan’ı çeşitli hediyelerle ve eğlenceli bir şekilde karşılayan çocukların bu anı ömür boyu hatırlayacaklarını da sözlerine ekledi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
25
°
C
Çok Bulutlu
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    25°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    25°C
  • Cumartesi
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    25°C
  • Pazar
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    23°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç