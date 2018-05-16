Filistin’deki Ramazan kültürü Başakşehir’e taşındı

Çeşitli hediyeler verilen çocuklar, gönüllerince eğlendi.

Başakşehir sakinlerinden Semra Safa, bir Kudüs gezisi sırasında şahit olduğu Ramazan Şenliği’nin benzerini ikamet ettiği sitede gerçekleştiriyor. Bu yıl ikincisi düzenlenen şenlikte sitede ikamet eden tüm çocuklar bir araya geldi.

Çocuklara çeşitli hediyeler veren Semra Safa, Ramazan Şenliği’ni geleneksel hâle getirmek istediklerini belirtti. Semra Safa, Ramazan Şenliği fikrinin nasıl ortaya çıktığını şöyle anlattı:“Böyle bir şenliği ilk kez bir Kudüs ziyaretim sırasında görmüştüm. Filistinliler, çocuklarına Ramazan’ı sevdirmek için bazı eğlenceler düzenlemişlerdi, ben de İstanbul’a döndüğümde ‘Bu etkinliği burada da yapsak ne güzel olur’ diye düşündüm. Allah nasip etti, iki yıldır bu şenliğimizi yapıyoruz. Amacım çocuklara unutamayacakları bir Ramazan ayı yaşatmak.”

Semra Safa, Ramazan’ı çeşitli hediyelerle ve eğlenceli bir şekilde karşılayan çocukların bu anı ömür boyu hatırlayacaklarını da sözlerine ekledi.