Filistinli bilim adamı, Eyüpsultanlı gençlere Kudüs’ü anlattı

Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın’ın gençlere yönelik en önemli projelerinden biri olan Simurg 5-25 Yaş Arası Yaygın Eğitim Programı, gençlere yönelik çalışmalarına bir yenisini daha ekledi.

Simurg Eğitim Programı kapsamında, Gençlik ve Kültür buluşmalarının ilki Eyüpsultan Kültür Sanat Merkezi’nde gerçekleşti. Söyleşinin ilk konuğu, İsrail’in tehcirine, sürgününe ve hapsine maruz kalan Filistinli bilim adamı ve öğretim üyesi Abdulfettah El Awaisi oldu.

Kendine has üslubuyla öğrencileri etkileyen Awaisi’nin, Eyüpsultan ve Kudüs ile ilgili yaptığı konuşma son derece dikkat çekiciydi.Beytülmakdis Çalışmaları Vakfı Başkanı Prof. Dr. Abdulfettah el-Awaisi,Mescid-i Aksa’nın işgalden kurtulması için gösteri ve eylemlerden önce çözümün Mescid-i Aksa’yı tanımaktan ve bilmekten geçtiğini belirtti.

Awaisi, Kudüs’ün tarihinden, Türkiye’nin özellikle son süreçte Kudüs’e sahip çıkışının öneminden bahsetti ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın gençlerin Kudüs konusunda bilinçlenmeleri için Kudüs konulu ders koyması gerektiğini ifade etti.

Gençlerin ilgiyle takip ettiği program soru-cevap kısmından sonra sona erdi.