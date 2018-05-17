Filistinliler için acil yardım çalışmaları başlatıldı

Nekbe’in (Büyük Felaket) yıldönümünün yaklaşmasıyla Gazze’de başlayan protesto gösterilerinde İsrail 63 Filistinliyi şehit ederken 2 bin 800’den fazla kişi de yaralandı. ABD Başkanı Trump’ın büyükelçiliklerini Kudüs’e taşıma kararı sonrası Gazze’de başlayan ‘Geri Dönüş Yürüyüşü’nde yaşanan olaylarda şehit olanların ailelerine ve yaralılar için acil yardım çalışmaları başlatıldı.

Sadakataşı Derneği acil yardım çalışması kapsamında ilk olarak şehit Filistinlilerin ailelerine nakdi ve yaralıların tedavilerinin gerçekleştirildiği hastanelere ve sağlık merkezlerine tıbbi destekte bulunacak. Dernek ayrıca, Filistin’de gelenekselleşen ve bu yıl da düzenli olarak yapılacak Mescid- Aksa iftarları, Mescid-i Aksa avlusuna gölgelik projesi, öğrencilere eğitim desteği, adak kurban kesim ve dağıtımları, Filistinli yetimlerin bakımları, kumanya dağıtımları, iftar organizasyonları ve dini bilgiler eğitim seti dağıtımları gerçekleştirerek işgal altında bulunan bölgeye yardımlarını gerçekleştiriyor.

Sadakataşı Derneği’nin başlatmış olduğu Filistin yardım kampanyasına destek olmak isteyenler banka hesap numaralarına derneğin web adresinden ulaşabilecek.