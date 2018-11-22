Film ve dizi seçimi artık çok kolay

Televizyon ve sinema dünyasının yeni sosyal ağı ‘Clapper' mobil uygulaması sinemaseverlere buluşuyor. Program geliştiricisi Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) Bilgisayar Mühendisliği 2. sınıf öğrencisi Berker Gültepe, uygulama ile film ve dizi seçimlerinde yaşanan problemlerin ortadan kalkacağını belirterek, dünyaca ünlü DJ ve prodüktör olan Calvin Harris'ten de tebrik mesajı aldığını söyledi.

Alanında başarılı birçok öğrenciye, sınav sonuçlarına bakmaksızın burs veren Bahçeşehir Üniversitesi ApplyBAU öğrenci başvuru kabul sistemi ile BAU Bilgisayar Mühendisliği'ne kabul edilen Berker Gültepe, televizyon ve sinema dünyasının yeni sosyal ağı olan ‘Clapper'ı hayata geçirdi. Uygulamanın şuan beta sürümünün kullanımda olduğunu hatırlatan Gültepe, 15 Aralık 2018'de gerçekleştirilecek lansmanla birlikte iOS ve Android versiyonlarının yayınlanacağını ve herkes tarafından indirilebileceğini kaydetti.

“Girişimimiz Amazon tarafından destekleniyor”

Uygulamanın proje sürecinden bahseden Berker Gültepe, projelerinin birçok platformda başarı elde ettiğini hatta Amazon'un Türkiye'de desteklediği girişimlerden biri olduklarını kaydederek, “Girişimimizde fikir itibari ile 4. yılımızı tamamlamak üzereyiz. Ortağım Utku Sağsöz ile bu uygulamayı geliştirdik. Bunun yanı sıra Amazon'un Türkiye'de desteklediği girişimlerden biriyiz. 96 sayfalık mobil uygulama tasarım sürecinde uluslararası ödüllü tasarım ajansı Fol Studio ile beraber çalıştık. Devam eden 2 yıllık süreçte 3 farklı yazılım ekibi ile projemizi hayata geçirmeye çalıştık. 2018 Ocak ayında Clapper Agency ve Clapper App olmak üzere Clapper çatı şirketine bağlı 2 marka çıkarttık. Ajans tarafında elde ettiğimiz gelir ile yine kendi işimize yatırım yapıyor, startup projemizi fonlamaya devam ediyoruz” diye konuştu.

“Uygulamada kullanıcılar birbirleriyle etkileşim halinde”

Televizyon ve sinema dünyasının yeni sosyal ağı olan Clapper ile diziler ve filmler üzerinden sosyalleşmeye odaklandıklarını belirten Gültepe, uygulamanın sadece sosyal ihtiyaçları karşılamakla kalmayıp, bunun yanında birçok inovatif özelliğiyle de hayatı kolaylaştıracağını söyledi. Gültepe, uygulamanın içeri ile ilgili şu bilgileri verdi: “Uygulamamız film ve dizi olmak üzere iki ana bölümden oluşuyor. Film izleme aşamasında öncelikle o filmi izlemiş arkadaşlarınızın yapmış olduğu değerlendirmeleri görebiliyorsunuz. Fragman, kısa bilgi, oyuncular, yorumlar ve benzer yapımlar gibi bilgilerin dışında o an izlenen içeriği lokasyonla beraber izlediğiniz bir arkadaşınız olup, olmadığını görebiliyorsunuz. İçerikle ilgili yapılan paylaşımlarla arkadaşlarınız nelerden hoşlandığınızdan ve hangi yapımları sevdiğinizden haberdar oluyor. Uygulamada herkesin kişiselleştirebildiği bir profili, takipçileri, takip ettiği listeleri, medyaları ve yorumları var. Bunun yanı sıra izlenilen dizi ya da filmlerde ‘nerede kalmıştım?' problemini de bu uygulamayla aşabiliyoruz. Calpper'da takip edilen dizilerin yeni bölümleri çıktığında uygulama üzerinden kullanıcılara bildirim dağıtıyoruz. Ayrıca kullanıcılar bunu kendi izleme takvimlerinde görebilecekler.”

“Dünyaca ünlü dj Calvin Harris'den tebrik mesajı aldık”

ApplyBAU başvuru formunda yazdığı bir başka projesinden de bahseden Gültepe, “Calvin Harris'in alan adının açık arttırmada olduğunu yakaladım ve son teklifi vererek satın aldım. Calvin Harris çok sevdiğim, ürettiği müziğe hayran olduğum uluslararası DJ ve prodüktör. Bu fırsatı kaçırmak istemedim ve resmi bir bağlantım olmasa dahi sanatçıya albümlerinin, konserlerinin ve benzeri bilgilerinin yer aldığı bir web sitesi tasarladım. Calvin Harris arama motorlarında aylık 1 milyon aranma hacminin üzerinde bir isim ve o dönemde çıkardığı Motion albümünde hobi projesi olarak yapmış olduğum site, Calvin Harris'in resmi sitesi, YouTube ve iTunes gibi platformlarında üstünde yer alarak ilk sırada yer aldı. Harris, menajeri aracılığıyla mail adresimden bana ulaşarak yaptığım işi beğendiğini ve çok takdir ettiğini iletti. İçerik sağlanması konusunda yardımcı olacağını ve sitenin yönetimini devam ettirmemi istedi” diyerek sözlerini tamamladı.