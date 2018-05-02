Diğer
Kategoriler
02 Mayıs 2018 23:42

Finalin adı: Liverpool - Real Madrid

UEFA Şampiyonlar Ligi Yarı Final rövanşında Liverpool, ilk maçta 5-2 mağlup ettiği Roma’ya 4-2 yenilmesine rağmen adını finale yazdırdı ve Real Madrid’in rakibi oldu.

Finalin adı: Liverpool - Real Madrid

02 Mayıs 2018 23:42


Olimpiyat Stadı’nda İtalyan ekibi Roma, İngiliz ekibi Liverpool’u konuk etti. Mücadele oldukça tempolu başladı. 9. dakikada Firmino’nun pasında topla buluşan Mane, meşin yuvarlağı filelerle buluşturarak Liverpool’u 1-0 öne geçirdi. 15. dakikada James Milner yaptığı ters vuruşla topu kendi ağlarına gönderince Roma eşitliği yakaladı. 26. dakikada Wijnaldum’un golüyle İngiliz ekibi soyunma odasına 2-1 önde girdi. İkinci yarının başlarında Roma baskısını artırdı. 52. dakikada ceza sahası sol çaprazından El Shaarawy’ın şutunu kaleci Loris çeldi. Dönen topu Dzeko, filelere gönderdi ve Roma eşitliği yakaladı. (2-2). Bu golün ardından Roma’nın teknik direktörü hücumu güçlendirmek için Pellegrini’yi oyundan alarak milli oyuncu Cengiz Ünder’i sahaya sürdü. Cengiz’in oyuna girmesiyle Roma, rakip kalede daha tehlikeli olmaya başladı. 87. dakikada ceza sahası dışından Radja Nainggolan’ın şık golüyle İtalyan ekibi 3-2 öne geçti. 90+4. dakikada Nainggolan penaltı golüyle umutlanan Roma, sahadan 4-2 galip ayrılmasına rağmen elendi. Bu sonucun ardından Liverpool, ilk maçı 5-2 kazandığı için adını finale yazdırdı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
23
°
C
Sisli
  • Perşembe
    Sisli
    23°C
  • Cuma
    Sisli
    25°C
  • Cumartesi
    Sisli
    25°C
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    24°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç