Finansal Kurumlar Birliği 2018 ilk çeyrek rakamlarını açıkladı

Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri’ni temsil eden Finansal Kurumlar Birliği, 2018 yılı ilk çeyrek konsolide verilerini açıkladı. FKB’nin temsil ettiği üç sektörün 2018 ilk çeyrek konsolide verilerine göre; aktif toplamı yüzde 25,3 artışla 145 milyar 291 milyon TL’ye, işlem hacmi yüzde 28,4 artışla 54 milyar 774 milyon TL’ye, faaliyet konusu alacakları yüzde 25,7 artışla 130 milyar 988 milyon TL’ye, öz kaynak büyüklüğü yüzde 18,5 artışla 19 milyar 460 milyon TL’ye ulaştı. Net kârlılık artışı ise yüzde 28 olarak gerçekleşti. Bankacılık dışı finans sektörünün aktifleri 2018’in ilk çeyreğinde yüzde 25,3 büyüyerek rekor kırdı.

Bankacılık dışı finans büyüyerek KOBİ’lere destek olmayı sürdürürken, Türkiye ekonomisine de katkılar sunmaya devam ediyor. Finansal Kurumlar Birliği’nin 2018 yılı ilk çeyrek konsolide verilerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Finansal Kurumlar Birliği Başkanı Mehmet Cantekin, "Bankacılık dışı finans kesimini temsil eden Finansal Kurumlar Birliği olarak 2018 yılının ilk çeyreğini başarılı bir şekilde geride bırakıyoruz. Türkiye ekonomisinin zorlu sınavlardan geçtiği bir dönemde sektörümüz ekonomiye olan desteğini ilk çeyrek rakamlarıyla birlikte sürdürmektedir. Ülkemize hâkim olan güven, istikrar ve sağlam temellere dayanan ekonomi anlayışı ile güçlü olan bankacılık dışı finans sektörümüz birleştiğinde ekonominin meyvelerini toplamamız kaçınılmaz oluyor. Bu bağlamda Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri sektörlerinin güçlü, sürdürülebilir ve dengeli büyüme yönünde, bütün paydaşlarıyla yakın bir iletişim içinde, geleceğe umutla baktığının altını çizmek isterim. Bugün açıkladığımız rakamlarla, ekonomimize sunduğumuz katkıyı ne ölçüde artırdığımızı da somut biçimde ortaya koyduk. Birliğimiz, ekonomimizin can damarı olan reel sektöre sürdürülebilir büyüme için uzun vadeli kaynak sağlamaya var gücüyle devam ediyor" dedi.

FKB çatısı altında temsil edilen üç sektörün finansal performansına ilişkin bilgi veren Cantekin, şunları söyledi: "2017 yılına kıyasla ciddi düzeyde büyüme yakaladığımızı söylemek doğru olacaktır. Bu bakımdan sektörlerimiz adına Türkiye’mize sunduğumuz katkının giderek artacağını öngörmekten mutluluk duyuyoruz. 2018 yılının ilk çeyreğinde Finansal Kiralama sektörümüzün alacakları yüzde 18,4 artarak, 54 milyar TL seviyesini geçti. Sektörün aktif büyüklüğü ilk çeyrekte yüzde 20,4; öz kaynakları ise yüzde 10,1 oranında büyüdü. Faktoring sektörüne baktığımızda; 2018 ilk çeyrek rakamlarına göre işlem hacmi 40 milyar 253 milyon TL; alacakları ise 41 milyar TL seviyesini aştı. Sektörün aktif büyüklüğü 2017’nın ilk çeyreğine oranla yüzde 33,8’lik artışla 43 milyar TL 608 milyon TL; öz kaynakları ise yüzde 17,4 büyüme ile 6 milyar TL seviyelerinde gerçekleşti. 60 faktoring şirketi ile faaliyet gösteren sektör, her geçen gün genişleyen ve bugün sayıları 120 bin seviyesine yaklaşan müşterilerine hizmet veriyor. Sektörün istihdam ettiği kişi sayısı ise 5 binlere yaklaşmaktadır.

Finansman şirketleri tarafında ise 2018 ilk çeyrek rakamlarını yine geçen yılın aynı dönemine göre karşılaştırdığımızda; sektörün büyüme ivmesinin devam ettiğini görüyoruz. Sektörün işlem hacmi yüzde 77 gibi rekor bir seviyede büyüyerek; 9 milyar TL seviyelerine yaklaşmış bulunuyor. Sektörün aktif büyüklüğü de 40 milyar TL seviyesini geçerken, mikro kredilerde pazara giren yeni üyelerle müşteri sayımız 4,5 milyon kişiye ulaştı. Sektörün alacak büyüklüğü ise 34 milyar 958 milyon TL olarak gerçekleşti".

Cantekin ayrıca 2018 ilk çeyrek sonuçları itibarıyla, FKB’nin temsil ettiği finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketlerinin toplam finans sektörü içindeki payının aktif büyüklüğüne göre yüzde 4,1 alacaklara göre yüzde 5,6 ve öz kaynaklara göre de yüzde 4,9’a eriştiğini; toplam işlem hacminin GSMH içindeki payının da yüzde 7,8 olarak gerçekleştiğini kaydetti.