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Fındıklı'da Cumhuriyet coşkusu

İki yıldır Cumhuriyet Bayramını, aylara yayılan etkinliklerle kutlayan Maltepe Belediyesi’ne bağlı Türk Halk Müziği Korosu, Fındıklı mahallesinde sahne aldı.

İki yıldır Cumhuriyet Bayramını, aylara yayılan etkinliklerle kutlayan Maltepe Belediyesi'ne bağlı Türk Halk Müziği Korosu, Fındıklı mahallesinde sahne aldı. Ellerinde bayraklar ile marşlara ve şarkılara eşlik eden Maltepeliler, Cumhuriyet coşkusunu doyasıya yaşadı.


Maltepe Belediyesi'nin, Cumhuriyet'i coşkuyla kutlamak için başlattığı “Cumhuriyet Benim Festivali” kapsamında sahne alan Maltepe Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu, Fındıklı Işık Parkı'nda konser verdi. Vatandaşların büyük bir ilgi gösterdiği konserde, Atatürk'ün sevdiği türküler söylenirken, halk da büyük bir coşkuyla türkülere eşlik etti. Koro, “Geçti Dost Kervanı”, Atatürk'ün sevdiği “Vardar Ovası”, “Hüseynik'ten Çıktım Seher Yoluna”, “Kağızman'a Ismarladım”, “Bu Tepe Pullu Tepe”, “Bu Gala Daşlı Gala”, “Cevizin Yaprağı Dal Arasında”, “Mamrova” gibi eserleri seslendirdi. “Hoş Gelişler Ola Mustafa Kemal Paşa” marşını da seslendiren koroya, vatandaşlar da eşlik etti.


Koro, 25 Ekim saat 17.30'da ilçe meydanında, 27 Ekim saat 17.30'da da Cevizli Piazza AVM'de sahne alacak.

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