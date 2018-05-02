Fındıklı’ya kreş ve yaşam merkezi müjdesi

Maltepe Belediyesi tarafından kadın girişimciliğe ve kadın istihdamına destek amacıyla açılan Maltepe Kadın Girişimcilik Mutfağı’nda gerçekleştirilen kahvaltıya, Fındıklı Mahallesi’nden yüzlerce kadın katıldı. Görevde olduğu 4 yıl boyunca yaptığı hizmetleri anlatan Kılıç, toplantıya katılan kadınların talep ve sorunlarını dinleyerek, tek tek cevap verdi. Fındıklı’nın önceki dönemlerde yanlış ve düzensiz yapılaşmanın kurbanı olduğunu vurgulayan Kılıç, “Vatandaşlarımız haklı olarak parkların ve sosyal alanların azlığından, sokakların düzensizliğinden rahatsız. Ne yazık ki önceki dönemlerde çarpık ve düzensiz yapılaşmanın önü açılarak Fındıklı’ya kötülük edilmiş. Buradaki sorunun farkındayım. Bu yüzden iki önemli proje hazırladık. Fındıklı’ya rahat bir nefes aldıracağız” dedi.

Kreş bitiyor, yaşam merkezi başlıyor

Fındıklı Mahallesi’nde kreş inşaatını tamamlamak üzere olduklarını belirten Başkan Kılıç, çok amaçlı bir yaşam merkezi inşa edeceklerinin de müjdesini verdi. Kılıç, “Her mahalleye kreş projemiz kapsamında, Fındıklı’da da bir kreşimizin inşaatına başladık. Önümüzdeki aylarda hizmete açacağız. Ayrıca Mustafa Zengin Ortaokulu’nun yanında yıllardır atıl duran boş bir arazi var. Bununla ilgili projemiz hazır. O alanda muhteşem bir yaşam merkezi inşa edeceğiz. Orası Fındıklı için tam bir merkez olacak. İçerisinde muhtarlık odası, zabıta birimi, vezne gibi gittiğinizde bütün işlerinizi çözebileceğiniz bir merkez işlevi görecek. Derneklerimizin ve sivil toplum kuruluşlarının bir araya geldiği toplantı salonları, düğün nişan gibi organizasyonların yapıldığı salonlar olacak. Ayrıca gençlerimizin yeteneklerini geliştirebileceği spor alanları da olacak. Böylesi çok amaçlı bir yaşam merkezini mahallemize kazandıracağız” diye konuştu.