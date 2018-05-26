Diğer
Kategoriler
26 Mayıs 2018 09:58

Fırat Arslan Dünya şampiyonluğu için dövüşecek

Türk profesyonel boks tarihinin ilk ve tek dünya şampiyonu Fırat Arslan, 16 Haziran Cumartesi akşamı Almanya’nın Karlsruhe kentinde bulunan 30 bin kişilik Wildparkstadion futbol sahasında dünya şampiyonluğu için ringe çıkacak.

Fırat Arslan Dünya şampiyonluğu için dövüşecek

26 Mayıs 2018 09:58

Alman TV kanallarının yanı sıra, birçok ülkede de canlı olarak yayınlanacak karşılaşmalarda birbirinden başarılı boksörler eldiven giyecek. Sporcumuzun menajeri ve Malik Promotion’un sahibi Okan Yavuz, kendileri için önemli olan bu karşılaşmanın gerçekleşmesinden büyük mutluluk duyduklarını belirterek, "Tanzanyalı rakibimiz Pascal Ndomba, bu güne kadar çeşitli şampiyonluklar yaşamış olan başaralı bir isim. Spor severlerimize heyecanlı ve kaliteli maçlar izletebilmek için elimizden geleni yapıyoruz. Bu karşılaşmada onlardan birisidir. Asıl hedefimiz sonbahara doğru dev bir boks galası ile dünyanın zirvesindeki isimlerden birisiyle ringe çıkmaktır. Bu doğrultuda çalışmalarımız devem etmektedir. Zamanı geldiğinde konu hakkında açıklamaları yapacağız" şeklinde konuştu.


Sporcumuzun basın danışmanı Vedat Alyaz, karşılaşmaların daha şimdiden Alman medyasının gözdesi olduğunu belirterek, "Fırat Arslan’ın yapacağı bu maç daha şimdiden medya ve boks otoritelerinin gündemine oturdu. Büyük ilginin gösterildiği bu karşılaşmayı kazanırsa sporcumuz dördüncü kez dünya şampiyonluk kemerini beline takmanın haklı gururunu yaşayacak. Geçtiğimiz cumartesi gecesi Trabzon’da kazanmış olduğu Avrupa Şampiyonluk kemeri ile de dördüncü kez Avrupa Şampiyonu olup, on dört kez altın kemer kazanarak, ülkemizde kendisine ait olan şampiyon olma rekorunu kırmıştır" dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
26
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    26°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    25°C
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    25°C
  • Salı
    Çok Bulutlu
    26°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç