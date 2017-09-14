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14 Eylül 2017 22:39

Fırat Arslan, ringe çıkıyor

Dünyanın en büyük organizasyonlarından biri olarak kabul edilen Muhammed Ali Turnuvası’nın Stuttgart ayağında Türk profesyonel boks tarihinin ilk ve tek dünya şampiyonu Fırat Arslan da ringe çıkacak.

Fırat Arslan, ringe çıkıyor

14 Eylül 2017 22:39


Dünyanın en iyi boksörlerinin dövüşeceği turnuvada Türk boksör Fırat Arslan, dünya şampiyonluğuna hazırlık maçı yapacak. Stuttgart’ın seçkin mekanlarından Le Meridien Hotel’de gerçekleşen basın toplantısına Türk ve Alman medyasının ilgisi yoğun oldu. 7 Ekim’de Stuttgart’ın Hanns Martin Schleyyer Salonu’nda düzenlenecek olan galada Arjantinli Sergio Alberto Anjel’e karşı yumruk sallayacak olan Arslan, rakibinin güçlü bir boksör olduğunu belirterek, "Sergio bugüne kadar 15 maç yapmış ve bunların on üçünü kazanmış olan başarılı bir sporcu. Bu saatten sonra güçsüz rakiplere karşı ringe çıkmayacağımı bildirdim. Hedefim yeniden dünya şampiyonluk maçına çıkmaktır. Bu doğrultuda eski dünya şampiyonu Marco Huck’a karşı eleme maçı yapmak istiyoruz. Marco ile bugüne kadar iki maç yaptım bunlardan birisini kazandığımı düşünüyorum ve tüm boks otoritelerinin görüşleri de bu yöndedir ve birisini de kaybettim. Bu nedenle berabere kaldığımı düşünerek, kendisiyle son bir kere daha kozlarımızı paylaşmak istiyorum. Bu yolda yıllardan beri beni destekleyerek, yalnız bırakmayan sponsorum GAZİ’ye de desteklerinden dolayı teşekkür etmek istiyorum" şeklinde konuştu. Fırat Arslan’ın menajeri Okan Yavuz da birçok proje hakkında görüşmelerinin devam ettiğini belirterek, "Şu an için çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. Önümüzdeki aylarda çeşitli sürprizlerimiz olabilir. En büyük hedefimiz ise dünya şampiyonluk kemerini tekrar kazanarak vatanımıza ve milletimize büyük bir gurur yaşatmaktır" şeklinde konuştu.


Öte yandan dünyanın dev boks kulüplerinden Sauerland’ın patronu Kalle Sauerland, Fırat Arslan ile birlikte çalışmak istediklerini belirterek, "Yapacağımız görüşmeler ile ilerleyen dönemlerde bazı projeler gerçekleştirebiliriz" dedi.




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