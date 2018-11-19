Fırat Arslan, Sefer Seferi ile berabere kaldı

Fırat Arslan, güçlü rakibiyle 12 raunt boyunca oldukça çekişmeli bir mücadele yaşadı. Fırat Arslan zaman zaman rakibine zor anlar yaşatsa da hakemler maçı beraberlikle değerlendirerek, iki boksörün de elini havaya kaldırdı.

Bu sonuçla iki kemer de Arslan'da kalmış oldu. Maçın ardından açıklama yapan Arslan, "Muhteşem bir mücadeleydi. İlk rauntlarda yenilerek maçın seyir zevkini azaltmadı. Karşımda böyle güçlü durması beni de çok memnun etti, çünkü izleyicilerimize tam bir boks resitali gösterdik. Bana göre karşılaşmayı ben kazandım. Bunu rakibimin yüzüne bakarak da anlayabilirsiniz, çünkü benim yüzümde ufak tefek morarmalar olurken, rakibimin suratı aldığı darbeler ile maçı kaybettiğini gösteriyor. Bu organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Özellikle promötür Erol Ceylan ve Okan Yavuz büyük emek harcadılar" dedi.

Sefer Seferi ise rövanş istediğini belirterek, "Mümkün olursa rövanş yapmak isterim. Bunu da İstanbul'da yaparak Türk seyircilerin önünde ringe çıkmak isterim" şeklinde konuştu.