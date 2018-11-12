Fırat Arslan'ın maçı için nefesler tutuldu

17 Kasım gecesi Almanya'nın Göppingen kentinde altıncı kez dünya şampiyonluk kemeri için ringe çıkacak olan Fırat Arslan, antrenmanlarda son aşamaya geldi. Türk profesyonel boks tarihinin ilk ve tek dünya şampiyonu olan Fırat Arslan, muhteşem bir antrenman temposu geçirdiğini ve herhangi bir sakatlık yaşamadan çalışmalarını tamamladığını söyledi.

Bu arada sporcumuzun rakibi Arnavut Sefer Seferi, intikam için bilenerek, "2016 yılında kardeşim Nuri Seferi, Fırat Arslan'a yenildi ve biz bunu aile olarak hala kabullenemedik. İntikamımızı mutlaka alacağım ve ringde savaş çıkaracağım" dedi. Bu savaşı seve seve yapacağını ifade eden Fırat Arslan ise, "Kardeşiyle de çekişmeli bir maç yapmıştık ve ben kazanmıştım. Sefer de güçlü bir boksör ve çok çekişmeli bir karşılaşma olacağını düşünüyorum. Kendime güveniyorum ve o gece ringden zaferle ineceğime inanıyorum" diye konuştu.

Okan Yavuz: "Muhteşem bir gala hazırladık"

Malik Promotion ve EC Boxing'in birlikte çalışmasıyla gerçekleştirilen gala için çok yoğun çaba harcadıklarını belirten Malik Promotion'un sahibi Okan Yavuz, izleyenlere iyi bir gala sunmak için ellerinden geleni yaptıklarını vurgulayarak, "Karşılaşmalarımızı izlemeye gelen seyircilerimizin iyi maçlar izleyebilmeleri için çok titiz çalıştık ve ülkemiz ile dünyanın en iyi boksörlerinden oluşan bir maç programı seçtik. Aynı gece parlayan yıldızlarımızdan Yavuz Ertürk ve Emre Çukur'un yanı sıra yine dünya çapanda boksörler de ringe çıkacak" dedi.

Fırat Arslan'ın basın danışmanı Vedat Alyaz, ekip içindeki inancın tam olduğunu vurgulayarak, "Sporcumuzun eşi Dilek Arslan, bizzat organizasyonda aktif rol alarak herhangi bir aksilik olmaması için büyük bir titizlikle çalışıyor. Yine ekip başkanı Duran Hayvalı, son kontrolleri yaparak, karşılaşma öncesi herhangi bir aksilik olmaması için çalışmalarını sürdürüyor. Muhteşem bir ekip ve muhteşem bir yönetim ile o gece Arslanlar gibi ringde olacağız ve altın kemeri altıncı kez belimize takarak, Avrupa'nın göbeğinde İstiklal Marşımızı okutarak, ay-yıldızlı bayrağımızı göndere çekeceğiz" ifadelerini kullandı.

Maç öncesi program ise şöyle:

Basın ve halka açık toplantı

15.11,2018

Damat Mağazası

Saat: 14:00

Adres Stephanstrasse 30

70173 Stuttgart

Basın ve halka açık tartı

Ana Momentum Hotel

16.11.2018

Saat: 16:00

Pfarrstrasse 2, 73033 Göppingen