Fırat Aslan altın kemeri korudu

Dünya Şampiyonu Türk boksör Fırat Aslan, İstanbul Boks Gecesi'nde Tanzanyalı rakibi Ndomba'yı nakavt ederek, altın kemeri korumuş oldu.

Kadıköy Boks Spor Kulübü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü'nün ortaklaşa düzenlediği İstanbul Boks Gecesi Haldun Alagaş Spor Salonu'nda yapıldı. Gerçekleşen organizasyonda Dünya Şampiyonu Boksör Fırat Aslan, 93 kilogramda karşılaştığı Tanzanyalı rakibi Pascal Abel Ndomba'yı ilk rauntta nakavt ederek unvanını korumuş oldu. Dünya Şampiyonu sporcu ilk rauntta Ndomba'yı nakavt ederek mücadeleyi noktaladı.

Öte yandan İstanbul Boks Gecesi'nde ayrıca 6 müsabaka yapıldı. Yapılan maçlarda 91 kilogramda Türk boksör Hamza Güneş, Ndassi Fotso'yu mağlup etti. 61 kilogramda yapılan müsabakalarda ise Serkan Temur, Javokhirbek Karimov'u yenerken, Tarık Sözer ise Dato Kvaratskhelia'yı mağlup etti. 51 kilogramda yapılan maçlarda ise Kadın Boksör Serenay Çetin, Tamar Nazarasvhili'yi geçerken, Salman Kartal da Gagi Edisherashvili'yi yendi. 75 Kilogramda yapılan tek maçta ise Emre Çukur, Giorgi Jincharadze'yi teknik nakavt ile mağlup etti.