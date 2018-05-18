Sahte kimlik kullanan şebeke elebaşının lüks bir rezidansta yakalandığı operasyonda, piyasa değeri 450 bin Euro değerinde lüks otomobil, 20 milyon lira karşılığında 450 adet çek, 7 adet açık senet, 4 adet 40 milyon lira tutarında senet, 57 bin Türk lirası nakit para, 4 bin 500 Euro para, 5 bin 700 Amerikan doları, değişik firmalara ait 30 adet kaşe ve 210 bin dolar değerinde 14 adet kol saati ele geçirildi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına yapılan suç duyurusu üzerine harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi polisi, verdikleri gazete ilanları ve bastıkları broşürlerle zor durumdaki firmalara finansal yardımda bulunma vadiyle dolandırıcılık yapan 22 kişiden oluşan şebekeyi takibe almış, söz konusu suç şebekesine bu sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlemişti. Mali anlamda zora giren firma yetkililerine e-mail, faks, gazete ilanı ve broşürlerle ulaşan Mesut Y. liderliğindeki suç şebekesine ulaşan polis, 15 ikamete ve 2’si ünlü rezidans olmak üzere 3 iş yerine düzenlenen operasyonda dolandırıcılıkla ilgili çarpıcı rakamlara ulaştı.

Şebeke üyeleri firmaları sahte kimlikle dolandırmış

Yürütülen soruşturma kapsamında şebeke lideri Mesut Y. ile birlikte E.M.T., S.S.T., M.C.D., K.T., T.H., G.T., H.T., Z.Y., S.T., Ö.Ç. ve S.Y.’nin yakalandığı operasyonda, şebeke üyelerinin düşük faizli kredi ilanlarına dönüş yapan firma yetkililerine, ‘ihtiyacınız olan parayı vereceğiz’ diyerek, teminat olarak çek ve senet aldıkları anlaşıldı. Şebekenin küçük miktarda parçalar halinde para verdiği ancak daha sonra çek ve senetleri icraya verdiği ortaya çıkarken, yaşadıkları mali sorunların yanı sıra, dolandırıcı tefecilerden darbe yiyen işletme sahiplerinin, polise yaşananları tek tek anlattığı kaydedildi. Yapılan araştırmalar ve mağdur ifadelerinin ardından teknik ve fiziki takip çalışması başlatıldı. Araştırmalarda şebekenin, sürekli adres değiştirdiği anlaşıldı. Şebeke elebaşının ise asıl kimliğini gizli tuttuğu, sahte kimlik kullandığı ortaya çıktı.

Şebek, Şişli ve Kağıthane’deki 2 lüks rezidansta ofis kiralamış

Mali Şube polisince yapılan 3 aylık çalışmada şebeke elebaşının Mesut Y. olduğu belirtilirken, elebaşından yola çılan emniyet güçleri, 22 şüpheliyi tespit etti. Çalışmaların ardından, Şişli ve Kağıthane’deki 2 ayrı lüks rezidans ile Beşiktaş Akaretler’deki tarihi bir binadaki ofise ve 15 ikamete baskın düzenlendi. Operasyonda şebeke elebaşı Mesut Y. ile beraber 12 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınarak emniyette sorguya alınan şüphelilerin polisteki işlemleri sürerken, firari 10 şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi. Suç örgütü üyelerine yönelik suçlamalar arasında ise ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve örgüte üye olmak’, ‘nitelikli dolandırıcılık’ ve ‘tefecilik’ gibi maddeler yer alıyor.