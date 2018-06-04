Fırsat Arslan’ın ekibi şampiyonluğa kitlendi

Göppingen, Donzdorf’ta kendisine ait dev antrenman salonunda çalışmalarını sürdüren Türk profesyonel boks tarihinin ilk ve tek Dünya Şampiyonu Fırat Arslan, karşılaşmaya sayılı günler kala ekibinin de en az kendisi kadar emek harcadığını vurgulayarak, “Kendilerini takdir ediyorum. Her biri kendi alanında harika işler yapıyorlar ve bu karşılaşmayı kazanabilmemiz için her şeylerini ortaya koyuyorlar. Menajerim ve Malik Promotion’un patronu Okan Yavuz, dünya çapında prestijli maçlara çıkabilmem ve bu karşılaşmaların organizasyonu için büyük bir başarıyla çalışmalarını sürdürmektedir. Eski bir boksör ve halterci olan antrenörüm Ted Lackner, sorumluluğunun bilincinde, büyük bir ciddiyetle rakiplerimi inceleyip ona göre bana antrenman programları hazırlıyor. Teknik ve taktik antrenörüm, ayrıca başarılı bir boksör olan Sedat keçeci uzun yıllar boks yapmış ve şu anda kendi kulübünde boks antrenörlüğü yapmaktadır. Uzun zamandan beri benim maçlara hazırlanmamda ve elde ettiğim başarılarda büyük paya sahiptir” dedi.

“Eşim de boks konusunda kendisini geliştirdi”

Fırat Arslan, eşinin de boks konusunda kendisini geliştirdiğini belirterek, “Eşim Dilek Arslan’ın daha önce boks ile hiç ilgisi yoktu. Evlendikten sonra bana yardımcı olmak için bu konuda kendisini geliştirdi. Mesleği sağlıkçı olduğu için ekibimde sağlık sorunlarımla ilgilenmeye başladı. Onun yanı sıra kendimize ait olan antrenman salonumuzun tüm sorumluluğunu da üstlenerek, bana büyük destek olmaktadır. Çalışmalarımız sırasında yönetici olarak görev yapmaktadır. Eski antrenörüm ve dostum Dieter Wittmann da yine her zamanki gibi en bükük destekçilerimden birisidir. Duran Hayvalı ve Alper Yavuz, organizasyonlarımızda görev alıyorlar. Maçlara hazırlanırken ve müsabaka sırasında her türlü desteği vermekteler. Malzeme ve diğer ihtiyaçlarımızdan sorumlu kardeşimiz ikisi de. Ayrıca genç yeteneklerimizden Hüseyin Cinkara da çok yetenekli ve başarılı bir boksördür geleceğin şampiyonları arasında görüyorum. Basın danışmanım Vedat Alyaz da medya ve halkla ilişkilerimi en iyi şekilde sağlamak için gece-gündüz çalışmalarını sürdürüyor. Buradan hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Kazanacağımız başarılarda hepsinin emeği büyüktür” diye konuştu.