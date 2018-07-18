“Fırsat eşitliği” projesi yoğun ilgi görüyor

Gençlik Dairesi, KKTC Başbakanlığı ve Yakın Doğu Üniversitesi işbirliğinde başlatılan “Fırsat Eşitliği” projesi kapsamında, imzalanan protokol çerçevesinde, öğrenciler kurslara katılım gösteriyor.

KKTC Başbakan’ı Tufan Erhürman’a Özel Kalem Müdürü Mustafa Ergüven, Başbakanlık Bilim Danışmanı Haldun Yücel ve Başbakanlık Sosyal Sorumluluk Danışmanı Umure Örs’ün eşlik ettiği ziyarette, Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. İrfan S. Günsel, Mütevelli Heyeti Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Murat Tüzünkan ile Yakın Doğu Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Umut Koldaş hazır bulundu.

Gençlik Dairesi, Başbakanlık ve Yakın Doğu Üniversitesi işbirliğinde başlatılan “Fırsat Eşitliği” projesi kapsamında, Yakın Doğu Üniversitesi ile Başbakanlık arasında imzalanan protokol çerçevesinde kurslara katılan öğrencilerin aldığı eğitimleri yerinde inceleyen KKTC Başbakan’ı Tufan Erhürman, kursa katılan öğrencilerle sohbet etti.

Doç. Dr. İrfan S. Günsel: “gelecek yıl daha farklı uygulamalar sunacağız”

Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. İrfan S. Günsel bilgilendirme sırasında yaptığı konuşmada, Yakın Doğu Üniversitesi olarak projeye destek vermekten memnuniyet duyduklarını ifade ederek gelecek dönemlerde farklı uygulamalar da geliştireceklerini belirtti.

Bu kursların katılımcı öğrencilerin gerek kişisel gelişimleri gerekse gelecek planlamaları için çok önemli olduğunu kaydeden Doç. Dr. Günsel; “Başbakanlığın başlattığı proje kapsamında, kamu okullarında okuyan öğrencilerin yaz döneminde yararlanabilecekleri eğitim olanaklarını sunmak bizleri mutlu etmiştir. Öğrencilere burada öğretim üyeleriyle tanışma ve birlikte çalışma olanağı oluştururken bu kurslar sayesinde gelecekteki mesleklerini seçebilmelerine de yardımcı oluyoruz. Bu yıl başlattığımız kursları gelecek yıl daha da geliştirerek farklı uygulamalarla zenginleştireceğiz. Kursa katılan bütün öğrencilere başarılar diliyorum” dedi.

“Eğitimleri kış döneminde de sürdürmeyi düşünüyoruz”

Başbakan Erhürman “Üniversitelerle birlikte yürüttüğümüz Fırsat Eşitliği projesinde, Yakın Doğu Üniversitesinin başlattığı çalışmayı yerinde izleme fırsatı bulduk. Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. İrfan Günsel nezdinde, projede bizimle eşgüdümle çalıştıkları için Yakın Doğu Üniversitesi ailesine teşekkür ediyorum. Başlatılan bu eğitimleri kış döneminde de öğleden sonra sürdürmeyi düşünüyoruz. Yaz dönemi bir oryantasyon dönemi olarak başlatılan eğitimleri kış döneminde daha yoğun bir şekilde sürdürerek kamu okullarında eğitim alan öğrencilerle özel okullarda eğitim alan öğrencileri dengelemeyi ve böylece fırsat eşitliği oluşturmayı amaçlıyoruz. Gençlik Dairesi, Başbakanlık personeli, öğrenciler ve projeye destek veren Yakın Doğu Üniversitesine teşekkür ediyorum” dedi.