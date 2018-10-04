Fırsatçılara karşı gönüllüler devrede

Türkiye'de son dönemde bazı fırsatçıların yaptıkları haksız zamlar vatandaşı harekete geçirdi. 'Sivil İhbar Ekibi' adı altında gönüllü olarak birleşen vatandaşlar, marketleri tek tek gezip fırsatçılık yapanları yetkililere şikayet ediyor.

Türkiye'de son dönemde bazı fırsatçıların yaptıkları haksız zamlar vatandaşları harekete geçirdi. 'Sivil İhbar Ekibi' adı altında gönüllü olarak birleşen vatandaşlar fahiş zamları ihbar edebilmek için marketleri gezip, fiyatları karşılaştırdılar ve makul olmayan zamları ihbar ettiler. Yaklaşık bir ay gibi kısa bir sürede 2000'e yakın şikayette bulundular.

Yaptıkları çalışmalarla ilgili bilgi veren ekibin lideri aynı zamanda Yeşilay Şişli Şube Başkanı Koray Bozat, böyle bir oluşumu sivil insiyatif adı altında yaklaşık 3-4 hafta önce oluşturduklarını belirterek, "Fahiş artışlarla vatandaşı mağdur eden, özellikle vatandaşın gözüne cebini diken fırsatçılarla ilgili yaklaşık olarak 2000'e yakın şikayette bulunduk. Cumhurbaşkanımızın açıklamaları ile birlikte ilçe zabıtalarına ve İstanbul Büyükşehir Belediyesine şikayetlerde bulunabiliyoruz. Özellikle artış gösteren ürünler nedir diye soracak olursanız, temel ihtiyaç maddelerinden, temizlik, et ve süt ürünleri, meyve sebze olsun yüzde 100'e yüzde 200'e varan artışlar söz konusu" ifadelerini kullandı.

"Artışların dolarla kurla hiçbir izah edilecek yanı yok, bu tamamen fırsatçılık"

Fiyat artışlarıyla ilgili vatandaştan destek beklediğini söyleyen Bozat, bunun bir vatandaşlık görevi olduğunu, tüm Türkiye'ye yayılmasını istediğini ve bunun için halkımızın 'Alo 175 şikayet hattı'nı aramaları gerektiğinin önemini vurguladı.

Koray Bozat, insanların bu konuda çekinmemelerini, şikayetçi olmalarını ve hassas olmalarını istediğini belirterek, "Özellikle 7-8 bin şubesi olan marketler zincirlerine 50 bin TL gibi küçük yaptırımlar uygulanıyor. Biz bu rakamın biraz daha caydırıcı olmasını devlet yetkililerinden talep ediyoruz. Rakamlar arasında karşılaştırmalar yapıyoruz. Ürünler arasında kısa sürede artan zam arasındaki fark bir şikayet unsuru oluşturuyor demektir. Bu aynı zamanda fırsatçılıktır” dedi.

"En çok zam bebek ürünlerinde"

En çok zammın bebek ürünlerinde gerçekleştiğini kaydeden Bozat, sözlerini şöyle: "Mamalar, bebek bezleri daha sonra bakliyatlar, salçalar, tereyağ ve meyvelerde de çok ciddi fiyat artışı olmuştur. Ve bu artışın kur artışı yada herhangi olağanüstü bir durumla herhangi bir açıklanacak yanı yok".