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20 Kasım 2017 13:08

Fırtına nedeniyle otoyola ağaç devrildi

E-5 Otoyolu Cevizilibağ mevkiinde yan yolda fırtına nedeniyle bir ağaç yola devrildi.

Fırtına nedeniyle otoyola ağaç devrildi

20 Kasım 2017 13:08

İki araçta maddi hasar meydana gelirken, sürücüler canlarını zor kurtardı.


İstanbul’da öğle saatlerinde etkili olan fırtına nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. E-5 Otoyolu Cevizlibağ mevkiinde yan yolda fırtına nedeniyle bir ağaç devrildi. O sırada otoyolda seyir halinde giden sürücüler zor anlar yaşadı. Ağaç iki aracın üzerine devrilirken, araç sürücüleri ölümden döndü. Sürücüler, "Birden rüzgardan ağaç devrildi. Zor kurtardık. Maddi hasar oluştu" dedi.


Öte yandan, itfaiye olay yerine gelerek, ağacı yoldan kaldırdı. Trafikte de yoğunluk oluştu.




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