FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası: Türkiye: 0 - İtalya: 3

FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nda mücadele eden A Milli Kadın Voleybol Takımı, B Grubu'ndaki dördüncü maçında İtalya'ya 19-25, 21-25 ve 12-25'lik setlerle 3-0 mağlup oldu ve dördüncü karşılaşmasında ikinci yenilgisini aldı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Dünya Şampiyonası'nda İtalya karşısında mücadeleye Cansu, Eda, Zehra, Şeyma, Meliha, Meryem altılısı ve libero Simge ile başladı. Filenin Sultanları, Japonya'nın Sapporo kentindeki Hokkaido Prefectural Sports Center'da oynanan mücadelede rakibine 19-25, 21-25, 12-25'lik setlerle 3-0 mağlup oldu. Bu sonucun ardından Milliler, Dünya Şampiyonası'ndaki dördüncü maçında ikinci mağlubiyetini aldı.

Salon: Hokkaido Prefectural Sports Center

Hakemler: Evgeny Makshanov (Rusya), Patricia Rolf (A.B.D.)

Türkiye: Cansu, Eda, Zehra, Şeyma, Meliha, Meryem, Simge (L), (Çağla, Gizem (L), Hande, Derya, Ebrar)

İtalya: Egonu, Sylla, Bosetti, Danesi, Chirichella, Malinov, De Gennaro (L), (Cambi, Parrocchiale)

Setler: 19-25, 21-25, 12-25

Süre: 1 saat 11 dakika (25, 26, 20)