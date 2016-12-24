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24 Aralık 2016 12:13

Fiyat karşılaştırmadan ürün satın almıyoruz

Fiyat karşılaştırmadan ürün satın almıyoruz

24 Aralık 2016 12:13

İnternetten ucuz ürün satın almak isteyen tüketiciler, fiyat karşılaştırma platformlarını kullanarak ihtiyaç duydukları ürünlere en uygun fiyata sahip olabiliyor.
E-ticaret pazarının hızla büyüdüğü Türkiye’de online alışverişe yönelen tüketicilerin sayısında da ciddi artışlar var. İnternet üzerinden ucuz, hızlı ve güvenli bir şekilde ürün satın alınabilmesi tüketiciler nezdinde e-ticareti cazip kılıyor.
Rekabetin kıyasıya yaşandığı e-ticarette yüzlerce alışveriş sitesi arasından en ucuza ürün satın almak isteyen tüketicilerin fiyat karşılaştırma imkanı sağlayan platformları sıkça ziyaret ettiğini dile getiren bumudur.com kurucu ortağı Arda Akarsular, "E-ticaretin pazar payının artması ile birlikte online alışveriş sitelerinin sayısında ciddi bir artış yaşanıyor. E-ticaretin geleneksel ticarete göre birçok bakımdan daha avantajlı olması girişimcileri ve markaları bu alana yöneltti. Pazar büyüdükçe sektördeki rekabet de üst seviyeye çıktı. E-ticaret siteleri potansiyel müşterilere ulaşmak için artık daha görünür olmak zorunda. Bunun farkında olan siteler, tüketicilerin ucuz ürün satan siteleri bulmak için sıkça ziyaret ettiği fiyat karşılaştırma platformlarını aktif bir şekilde kullanmaya başladı. Tüketiciler artık, aradıkları ürünü en ucuza satan mecrayı bulmak için site site dolaşıp saatlerce vakit harcamıyor ve e-ticaret sektöründeki markaları bir platform üzerinden daha yakından tanıma fırsatına sahip oluyor."
En çok bu ürünler karşılaştırılıyor
Son yıllarda fiyat karşılaştırma ihtiyacı duyan birçok tüketicinin en çok ilgilendiği alanların moda, ev, anne bebek, teknoloji, mobilya, hırdavat ve oto ürünleri olduğuna dikkat çeken Arda Akarsular5.5 milyon ürün , 150’den fazla eticaret sitesi mevcut. Kullanıcılara online alışverişte tercih tüm sitelerden en güncel ürün ve fiyatları sunuyoruz. Tüketiciler satın almayı düşündükleri ürünleri en ucuza ve ücretsiz kargo imkanı sunan siteler üzerinden almayı tercih ediyor. Aynı ürünü satan alışveriş siteleri arasında zaman zaman 50-450 TL arası ciddi fiyat "bumudur.com’da farkları olabiliyor. Fiyat karşılaştırma kullanan tüketiciler aynı zamanda güncel kupon kodları ile tüm fırsatları daha hızlı bir şekilde yakalayabiliyor.



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