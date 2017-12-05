Faruk Sağın, bu indirim gününün Türkiye’de çok farklı uygulandığını dile getirdi. Sağın, “Fiyatlar makul olursa ‘Süper Cuma’ya gerek olmaz” dedi.

Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) her yıl Kasım ayının dördüncü cumasına denk gelen ve Türkiye’ye de sıçrayan indirim kampanyaları geride kaldı. Türkiye’deki mağazalarda ve e-ticaret sitelerinde yüzde 80’e varan indirimler tüketicilerle buluşturuldu. Erkek giyim markası Faruk Sağın’ın Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk Sağın, indirimlerin aslında suni olduğunu, ürün fiyatlarının olması gereken bedelinden fazla tutularak bu günde indirime giriliyormuş gibi gösterildiğini öne sürdü.

“Fiyatlar makul olursa ‘Süper Cuma’ya gerek yok”

Sağın, ‘Süper Cuma’da firmaların sattıkları ürünlerin fiyatını vaat ettikleri indirimle aslına gerçek bedelinde sattıklarını söyledi. Sağın, fiyatların makul olması durumunda ise ‘Süper Cuma’ya gerek olmadığını vurguladı.

“O güne özel olan indirim aslında sene boyunca olan indirimdir”

‘Süper Cuma’nın ABD ile Türkiye arasında farkları olduğunu Türk firmalarının konseptin sadece indirim kısmının aldığını belirten Sağın, “Türkiye’de işler biraz daha farklı yürüyor. Türkiye’de her fırsat değerlendirildiği için ‘Süper Cuma’ adı altında var olan indirimlere devam edip sanki o güne özel indirimmiş gibi lanse edildi. O güne özel olan indirim aslında sene boyunca olan indirimdir. Sadece o günle adlandırılıp faydalanmaya çalışıldı. Piyasada bunun dezavantajları da avantajları da oldu” dedi.

Türkiye’de tüketicilerin indirimli zannettikleri ürünlerle ihtiyaçlarını giderdiklerini söyleyen Sağın, ertesi gün de indirimlerin sürdüğünü fark edenlerin muhtemelen mutsuz olduklarını dile getirdi.

“İndirimler aslında suni”

Tüketicilerin bu konuda biraz aldandığını söyleyen Sağın, “Türkiye’de indirim adı altında geçen şeylerin hepsi suni. Çünkü insanlar para kazanmak zorundalar. Firmalar, yüzde 60 yüzde 70 gibi indirim rakamlarını önce fiyatı bindirme sonra da indirme yoluyla yapıyorlar. Firmaların bu yolla kar marjı çok oynamadı. Örnek veriyorum; iki tane farklı markada aynı ürün aynı fiyata satıldı. Sadece birisinin indirim oranı yüzde 70 birisin indirim oranı yüzde 60. Halbuki tüketici o ürünü aynı fiyatta görüyor her tarafta. Tüketimiz de bu konuda biraz aldandı gibi geliyor bana” diye konuştu.

“Tüketici kandırılıyor”

Türkiye’de indirim sisteminin genelde gerçek fiyatına indirim oranının eklenerek indirim getirilmiş gibi yeniden aynı fiyata satıldığını aktaran Sağın, “Yüzde 70 indirim yapılan ürünü daha değerli görüyor. Halbuki ikisini de aynı üretim bandında çıkıyor. Bütün malzemeleri, ham maliyeti bile aynı tek farkı birinde yüzde 65 birinde yüzde 60 gibi gözükmesi. Türkiye’de indirim sistemi böyle yürüyor. Doğrusunu söylemek gerekirse tüketici kandırılıyor. Yeni jenerasyon tüketimiz biraz uyanık. Her şeyin farkındalar. Eski tüketicilerimiz ‘Ben bunu yüzde 70 indirimle aldım. Ne kadar ucuza aldım’ derken aslında aldığı ürünün normal fiyatında olduğunun farkında değil” ifadelerini kullandı.

“Yeni jenerasyon biraz uyanık”

Sağın, yeni jenerasyonun ise sosyal medya sayesinde indirim konularında bilgi sahibi olduklarından bahsederek “Hangi ürünün nerede satıldığını çok iyi biliyorlar. Doğal olarak kandırılamıyorlar. ‘Yüzde 70 ile bu ürünü bu fiyata satabiliyorsanız kim bilir ne kadar kar elde ediyorsunuzdur’ gibi şeyler söylüyorlar” dedi. Hem Türkiye ekonomisi hem de ürünün gerçek değeri için sezon içerisinde indirim yapılmaması gerektiğini savunan Ömer Faruk Sağın, “Bin 500 TL’ye ayakkabı satıldığında tüketicilerde İtalyan tasarımlı ayakkabı satmış gibi bir izlenim bırakılmamalıdır. Ürünlerin gerçek değeri ne ise o değerle satılması lazım. 300 liralık ürünü bin 500 TL’den tekrar, 300 liraya indirmeye gerek yok. Kimseyi kandırmaya da gerek yok” ifadelerini kullandı.

“Süper Cuma demeye gerek yokmuş onu fark ettik”

‘Süper Cuma’ günü kendi mağazalarında hiçbir indirim uygulamadıklarını her dönem olduğu gibi yine aynı doğru fiyatlarla satış yaptıklarını belirten Sağın, “İndirim olmamasına rağmen Süper Cuma’da çok satış yaptık. Süper Cuma demeye gerek yokmuş onu fark ettik” dedi. Sağın, “Biz ‘Süper Cuma’ uygulamayı yapmadık. ‘Süper Cuma’ ile tüketiciyi kandırmak istemedik. Tüketiciler ürünü değerinde sattığımızı bildikleri için gelip mağazanın içerisinde tebrik edenler de oldu. Tüketicimizi de bilgilendirdik. İndirim olmadığını olması gereken fiyatında sattığımızı belirttik. Tüketiciler de bize güvendiler. İndirim olmamasına rağmen Süper Cuma’da çok satış yaptık. Süper Cuma demeye gerek yokmuş onu fark ettik” şeklinde konuştu.