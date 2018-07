Fiziksel engellerini suda aşıyorlar

Geçirdikleri rahatsızlık nedeniyle vücutlarının bir bölümünü kullanamayan hastalar, hidroterapi sayesinde eskisi gibi hareket edebiliyor.

Zeytinburnu’nda gerçekleştirilen ücretsiz hidroterapi hizmeti ile ortopedi hastaları sağlığına kavuşuyor. Kas ve iskelet sistemlerindeki problemler nedeniyle hareket yetilerini kaybeden kişilere uygulanan hidroterapi, diğer hastalar için de umut kaynağı oldu. Zeytinburnu Belediyesi Aile Kadın Destekleme ve Engelliler Merkezi’nde (AKDEM) gerçekleştirilen tedavide hareket kabiliyetini kaybeden vatandaşların yeniden sağlığına kavuşması sağlanıyor. Havuzda gerçekleştirilen terapide suyun kaldırma kuvvetiyle kişinin kendini gerçek ağırlığından çok daha hafif hissetmesi sağlanırken, hastanın kaslarına fazla yük binmesi de engelleniyor. Böylelikle hastalar, normal hayatlarında yapamadığı ya da yaparken çok fazla ağrı çektiği hareketleri suyun içinde kolaylıkla yapabiliyor.

Kas ve iskelet sistemleri çalışıyor

Bu kapsamda AKDEM bünyesinde 2 hidroterapist hastalara hizmet veriyor. Hidroterapiden tuvalet eğitimini kazanmış çocuklardan yetişkinlere kadar her yaştan ortopedi hastası faydalanabiliyor. Sol tarafından felç geçiren 68 yaşındaki İnal Tüfekçioğlu ile serebral palsi (hareket bozukluğu) hastası 4 yaşındaki minik Zelal de hidroterapi ile sağlığına kavuştu. Tüfekçioğlu, tedaviden önceki durumunu "yatağa mahkumdum" diye ifade ederken, minik Zelal’in annesi ise sağ kolunu kullanamayan kızındaki gelişiminden dolayı yaşadığı mutluluğu anlattı. Tedaviye katılan hastalarda sağlanan ilerleme ise hidroterapiye olan ilgiyi artırdı.

Hidroterapiden faydalanmak için başvuran hastalar öncelikle fizyoterapist, psikolog ve eğitmenden oluşan bir komisyon tarafından değerlendiriliyor. Komisyondan geçen hastanın, tedavinin gerçekleştirildiği havuzun sıcaklığı 34 ile 37 derece arasında olduğu için sıcak suyun kendisine herhangi olumsuz bir etki oluşturmadığına ve bulaşıcı hastalık taşımadığına dair sağlık raporu alması gerekiyor. Ardından hidroterapistler eşliğinde tedavi süreci başlıyor.

"Suyun kaldırma kuvvetinden faydalanıyoruz"

Suyun kaldırma kuvvetinden yararlanarak gerçekleştirilen tedavide kas ve iskelet sisteminde problem bulunan hastaların sağlığına kavuştuğunu belirten Hidroterapist Semih Kıllı, "34 ile 37 derece sıcaklığındaki kapalı havuzumuzda, hastalara denge ve kondisyon sağlamak amaçlı kas ve iskelet sistemini çalıştırmaya yönelik egzersizler yaptırıyoruz. Tedavi sürecinde suyun kaldırma kuvveti ile yaptığımız çeşitli egzersizler sayesinde hastalarımızın kas ve iskelet sistemleri düzelmeye başlıyor. Bu sayede hastalar sağlığına kavuşuyor. Örneğin serebral palsi rahatsızlığı bulunan minik hastamız Zelal Yıldırım, önceden sağ kolunu kullanamıyordu. Şimdi gayet rahatlıkla kullanabiliyor. Sağ koluyla yazabiliyor ve günlük birçok aktivitesini gerçekleştirebiliyor" diye konuştu.

Hastalara ayda 3 seans hidroterapi, 2 seans da fizyoterapi uyguladıklarını belirten Semih Kıllı, "Hastamız hidroterapi görürken eş zamanlı olarak fizik tedavi de görüyor. Bu sayede iyileşme süreci hızlanıyor. Hidroterapi hizmetinden ağırlıklı olarak ortopedik rahatsızlığı bulunan vatandaşlarımız yararlanıyor. Aynı zamanda iskelet ve kas sisteminde rahatsızlığı bulunan zihinsel engelli hastalarımız da ihtiyaç halinde tedaviden faydalanabiliyor. Hastanın hidroterapiye ihtiyacı olup olmadığını ise fizyoterapist, psikolog ve eğitmenden oluşan komisyonumuz karar veriyor" ifadelerini kullandı.

"Yatağa mahkumdum"

Tedaviyle birlikte ayağa kalkan 68 yaşındaki İnal Tüfekçioğlu, "2011 yılında geçirdiğim bir felç sonucu sol tarafımı komple hareket ettiremez oldum. Haliyle uzun süre yatağa mahkum kaldım. Fakat AKDEM’de başladığım hidroterapi sayesinde hocalarımla birlikte epey ilerleme kaydettik. Eskiden kendi başıma hiçbir iş yapamıyordum. Her işte birinin yardımına ihtiyacım vardı ama şu an kendi işimi kendim yapıyorum. Tek başıma üstümü değişip duşumu alabiliyorum. Her şeyden önemlisi kimsenin yardımı olmadan dışarıya çıkıp rahatça dolaşabiliyorum" diye konuştu.

"Zelal artık sağ kolunu kullanabiliyor"

Doğum esnasında yaşanan olumsuzluk nedeniyle serebral palsi hastası olan 4 yaşındaki Zelal Yıldırım da hidroterapi hizmetinden faydalanıyor. Kızının tedaviden sonra ilerleme kaydettiğini belirten anne Binnaz Yıldırım, "Kızım doğduktan 6 ay sonra, sağ kolunu oynatamadığını ve parmaklarını açıp kapatamadığını fark ettik. Doktora götürdük ve serebral palsi teşhisi konuldu. Ardından AKDEM’de tedavisine başladık o zamandan beri fizik tedavisi devam ediyor. Bu süreçte ciddi ilerlemeler kaydettik. Zelal eskiden sağ elini çok fazla kullanamazken şimdi parmaklarını açıp kapatabiliyor, yazı yazabiliyor hatta son 2 yıldır kendi işini kendi yapıyor. Hocasıyla bir arkadaş gibi olması ve oyun oynar gibi havuzda tedavi görmesi onun buraya gelme heyecanını her geçen gün artırıyor" dedi.