fizy ile Şebnem Ferah, Edis ve Gripin sahnede

‘fizy İstanbul Müzik Haftası' gençlerin fenomen ismi senarist Burak Aksak'ın imza günü ve çok özel konserler serisiyle bugün sona eriyor. ‘Müzikten daha fazlası' sloganıyla altı gün boyunca müzikle yatıp müzikle kalkanların festivali, bu akşam Gripin, Edis ve Şebnem Ferah'ı ağırlıyor.

Dijital müzik platformu fizy'nin öncülüğünde gerçekleştirilen fizy İstanbul Müzik Haftası; akademik çalışmalar, imza günleri ve renkli gösterilerin yanında birbirinden değerli sanatçıların konserleriyle doyasıya müzik coşkusu yaşatıyor. Cumartesi gün boyunca süren konser serileri ile müzik severler Ece Seçkin, Nil Karaibrahimgil, Mor ve Ötesi, Teoman ve Kenan Doğulu ile eğlenceli bir geçirdi.

Son güne yakışır yıldızlarla dolu bir gün

Festivalin son gününde de Türkiye'nin sevilen yıldızları sahne alıyor. Alper Erözer ile başlayacak olan programda, gençlerin fenomen TV dizileri arasında yer alan Leyla İle Mecnun'un senaristi Burak Aksak, aynı isimle yayımlanan kitabını imzalıyor. Popüler kültür, Türk pop müziği ve yabancı sanatçı ve grupları aynı çatı altında buluşturan fizy İstanbul Müzik Haftası kapsamında pazar günü sırasıyla Simge, Gökcan Sanlıman, Gripin, Edis konserleri yer alıyor. Festival, rock müziğin güçlü kadın vokali Şebnem Ferah konseri ile kapanışı yapıyor.