fizy İstanbul Müzik Haftası 18 Eylül’de başlıyor

Türkiye’nin ilk ve tek popüler kültür festivali olduğu belirtilen 18-23 Eylül 2018 tarihlerinde düzenlenecek fizy İstanbul Müzik Haftası’na kısa bir süre kaldı. Atlantis Yapım, Zorlu Performans Sanatları Merkezi ve SM Production Group organizasyonu ile Zorlu PSM’de düzenlenecek festival; altı gün boyunca gerçekleşecek paneller, söyleşiler, imza günleri, performanslar ve birbirinden özel konserlerle müzikseverlere unutamayacakları bir hafta yaşatacak.

"fizy, Türk müziğini sahipleniyor"

Festival ile ilgili konuşan Turkcell Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı İsmail Bütün, "Turkcell olarak dünyanın ilk dijital operatörü olmakla kalmıyor; ülkemizin sanat, spor, sosyal sorumluluk başta olmak üzere farklı alanlarına da yatırım yapıyoruz. fizy, bir dijital müzik platformundan çok daha fazlasını sunmak hedefiyle yola çıktı. Bugün yüksek ses kalitesi, canlı konser yayınları, sanatçıların başka hiçbir yerde olmayan performansları ile sadece dinlemek değil, izlemek isteyenlere de farklı bir deneyim yaşatıyor. Bu yıl ilkini gerçekleştirmeye hazırlandığımız fizy İstanbul Müzik Haftası ile öncelikli amacımız, Turkcell’in Türk müzik ve sanatını sahiplendiğinin, Türk sanatçıların yanında olduğumuzun bir kez daha altını çizmektir" ifadelerini kullandı.

Yapılan bilgilendirmede; festivalde, 18-20 Eylül tarihleri arasında popüler kültürün dünü, bugünü ve geleceğini mercek altına alacak paneller düzenlenecek. 21-23 Eylül tarihleri arasında ise Alper Erözer, Athena, Ayhan Sicimoğlu, Baran Bayraktar, Bengü, Bülent Ortaçgil, Ece Seçkin, Edis, Emre Altuğ, Gökcan Sanlıman, Kalben, Kenan Doğulu, MFÖ, mor ve ötesi, Nil Karaibrahimgil, Ömür Gedik, Sena Şener, Simge Sağın, Teoman, Tuna Kiremitçi ve daha pek çok sanatçının sahne alacak.

fizy İstanbul Müzik Haftası kapsamında, aynı zamanda dünyaca ünlü müzisyenleri de Türk izleyicilerle buluşacak. Norveçli söz ve beste yazarı, indie folk/pop sanatçısı Erlend ye & La Comitiva, Peter Kruder ve Richard Dorfmeister’ın ortak projesi Kruder & Dorfmeister unutulmaz konserlere imza atacak.